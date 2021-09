Spor v bratislavských Rusovciach má dohru: Bude sa voľbou riaditeľa ZŠ a MŠ zaoberať prokuratúra?

Voľbou riaditeľa základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) v bratislavských Rusovciach by sa mala zaoberať Krajská prokuratúra Bratislava. Preveriť má možné spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a preskúmať zákonnosti rozhodnutia o nevymenovaní riaditeľa školy.

V mestskej časti zároveň vznikla petícia za referendum o odvolaní starostky Lucie Tulekovej Henčelovej. Petičiari žiadajú, aby sa ňou zaoberalo najbližšie miestne zastupiteľstvo v utorok. Starostka pochybenia odmieta. "Ako petičiari vyzývame starostku, aby si do vyšetrenia prípadu zo strany polície dobrovoľne pozastavila výkon funkcie a prenechala kompetencie svojmu zástupcovi. Toto konanie by sme považovali za slušné, lebo podobne argumentovala vo veci nevymenovania riaditeľa MŠ a ZŠ Rusovce, že ho nemohla vymenovať do funkcie, lebo bežalo a beží jeho vyšetrovanie," uviedol pre TASR Peter Dolinský, predseda petičiarov.

Kauza vznikla po tom, aby starostka nevymenovala riaditeľa školy a škôlky, ktorého rada školy zvolila počtom hlasov 8:2. Odôvodňuje to tým, že počas výberového konania dostala list od skupiny zamestnancov školy, v ktorom bolo poukázané na nekompetentnosť riaditeľa školy a jeho zástupkyne či na praktiky, ktoré majú hraničiť s mobbingom a bossingom na pracovisku.Po konzultácii s rezortom školstva odstúpila podanie na prešetrenie kompetentné inštitúcie.