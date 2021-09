Rekordérka Milena stihla počas pandémie zveľadiť svoj koníček: Krajčírka má doma neuveriteľný počet náprstkov

Pandémia jej kuriózne pomohla! Niežeby sa z nej Milena Turcsányiová (43) tešila, ale mala viac času na výrazné rozšírenie svojej zbierky.

Táto šikovná krajčírka z Rožňavy drží slovenský rekord s až 1 111 náprstkami, ale momentálne ich už má až 1 720 – a to rôznych druhov, z rôznych materiálov a aj krajín.

Gemerčanka netajila, že za uplynulé dva roky sa našlo dosť dobroprajných ľudí.teší sa zberateľka, ktorá vlastní nielen naše, ale aj zahraničné kúsky.

Má aj konkurenciu na Slovensku, ale iní sa skôr špecializujú len na istý druh. „Robím to zo záľuby, lebo ma to naozaj baví. Veď som krajčírka a aj môj starý otec či strýko sa venovali šitiu šiat. Nie náhodou mám v Rožňave svoj vlastný salón. Náprstky dostávam aj pri jubileách, alebo len tak z lásky,“ vyratúva. Najstarší, ktorému náš komisár prisúdil minimálne 127 rokov, má po praprababičke! Popýši sa však i zbierkou z kráľovskej anglickej rodiny, kde nechýba Lady Diana, no má náprstok aj z Peru, Afriky, Číny či matriošku. Narodila sa v roku 1978 a toľko kusov by rada mala v zbierke.