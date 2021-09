Športová infraštruktúra v metropole východu je hanbou: Bez investícií ako v minulom storočí!

Osud športu mu nie je ľahostajný! Košičan Pavol Popovec (28) vystupuje ako aktivista združenia LiKE - Máme radi Košice. Trápi ho smutná realita hádzanárskej haly, ktorá je v meste jedinou multifunkčnou a žiaľ nevyzerá vábne.

Doterajšie plány na obnovu športovísk s nedostavanou futbalovou arénou, chýbajúcimi stánkami na tenis, atletiku i ďalšie odvetvia sú podľa neho príkladom podceňovania investícií.

Šport a hlavne športoviská v Košiciach mnohým veľmi chýbajú. "Nepáči sa mi aktuálny stav nielen v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša, ktorý sa asi musí v hrobe obracať. Súčasný nájomca mal smelé plány, ale zrejme mu došli zdroje a hala vyzerá ako z minulého storočia. Nie je hodná toho, aby v druhom najväčšom meste na Slovensku v podstate neexistovali možnosti na rozvoj kolektívnych športov v medzinárodnom meradle alebo vyšších súťažiach," spomenul Popovec, ktorý na základe vlastných skúseností poukázal na tú horšiu stránku ohľadom hygieny a čistoty na WC, v šatniach, častokrát netečúcu teplú voda najmä v zime, či chýbajúcu investíciu do vzduchotechniky.

"Ako Košičan a aj športovec, keďže som práve v tejto hale hrával florbal, mi záleží na tom, aby niekdajšie mesto športu športom aj žilo. Akosi to však nefunguje, dlhodobo sa do športu neinvestuje. Zanedbali to všetky doterajšie vedenia mesta. Apelujem preto na všetkých kompetentných, lebo ide o havarijný stav tejto haly a športu vôbec! V podobnom zlom stave sú v podstate všetky telocvične v meste," dodal Popovec, podľa ktorého šport v Košiciach upadá, čo je veľká hanba.