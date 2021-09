V Handlovej padol netradičný rekord: Najdhší tenisový maratón Slovenska!

Ustanovujúci slovenský rekord v najdlhšom tenisovom maratóne vytvorili tento víkend v Handlovej. Hralo sa 24 hodín a zapojilo sa doň 47 účastníkov, ktorí odohrali 361 gemov.

Pre TASR to v nedeľu povedal Igor Svítok zo Slovenských rekordov. „Najrýchlejšie oficiálne zmerané podanie dosiahlo 147 kilometrov za hodinu,“ doplnil Svítok. Tenisový maratón sa uskutočnil na kurte na Ulici 29. augusta 89, zúčastnili sa na ňom rôzne vekové skupiny. Organizátor Martin Uríček uviedol, že ide o prvý ročník podujatia. Priaznivci bieleho športu hrali od soboty 12.00 h do nedeľňajšieho poludnia. Väčšinou sa hrali štvorhry. „Najstarší účastníci majú po šesťdesiatke, sú to páni, ktorí hrajú aj handlovskú tenisovú ligu,“ priblížil Uríček.

V knihe slovenských rekordov bol len jeden rekord v hraní tenisu, keď štvorica hrala tenis 24 hodín. Tiež je zapísaný zberateľ drevených tenisových rakiet. „Táto kolekcia pozostávala z 866 kusov a dostala sa aj do Guinnessovej knihy svetových rekordov,“ podotkol Svítok. Ako dodal, vidieť ju možno v múzeu v Bratislave.