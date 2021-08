Internetom mali kolovať očkovacie certifikáty politikov: Slovensko.Digital reaguje, je také niečo možné?

Nový deň, nové témy, ktoré hýbu internetom na Slovensku. Počas víkendu pribudli na sociálnych sieťach správy o očkovacích certifikátoch dvoch politikov. Ako reaguje Slovensko.Digital, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o podvrhy.

Zdieľania údajného certifikátu Milana Uhríka a Roberta Fica s textom, že unikol ich GreenPass, si získali pozornosť občianskeho združenia Slovensko.Digital . "Stránka, na ktorej sú zverejnené tieto kódy, šikovne zavádza čitateľov, pretože odkazuje na aplikácie, ktoré v skutočnosti neoverujú, či QR kód je platný.Ak si vyskúšate tieto kódy overiť skutočnou aplikáciou OverPass, tak zistíte, že sú neplatné," uvádza združenie na sociálnych sieťach."Hovorí nám táto situácia niečo o tom, či sú títo poslanci zaočkovaní? Nie. Hovorí to niečo o tom, či sú títo poslanci nezaočkovaní? Tiež nie.Toto však nie je žiadna novinka, EÚ, ktorá tieto kódy vytvorila, to hovorí už od začiatku," pripomína Slovensko.Digital.

