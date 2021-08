Folkloristi z Parchovian vystrojili jedinečnú prehliadku: Tieto repliky využijú na vystúpeniach

Repliky tradičného zemplínskeho odevu obce Parchovany sú výsledkom projektu V Parchovenoch taka mouda, ... na kabace harom fodra.

Predstavili ich počas sobotňajšej prehliadky v trebišovskom kaštieli. Ako pre TASR povedal vedúci folklórnej skupiny Parchovianka Jozef Topoľovský, dokopy 20 ženských a mužských krojov budú využívať aj na svojich vystúpeniach. "Podkladom boli staré krojové súčasti a záznamy na fotografiách, ktoré sme získali od miestnych obyvateľov a podľa toho sme pripravili repliky. Tie materiály už nie sú také ako voľakedy, museli sme trošku riešiť aj to, akú náhradu zvoliť, aby to vyzeralo dobre," uviedol s tým, že do projektu sa zapojili aj starší obyvatelia obce, ktorí pri tvorbe krojov prispeli svojimi znalosťami a skúsenosťami.

Topoľovský spresnil, že"Ďalším špecifikom nášho ženského kroja sú fodry na spodných sukniach – volány nazývame fodry," spresnil. Súčasťou mužského kroja sú napríklad ostrohy.Repliky dávnych odevov dali ušiť v rámci projektu financovaného najmä zo zdrojov Fondu na podporu umenia. Jeho cieľom bolo okrem iného spresniť charakter, tvar a vizuálno-estetickú stránku tradičného odevu obce, ako aj motivovať mládež k tradičným hodnotám.dodala riaditeľka Múzea a kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove Beáta Kereštanová.