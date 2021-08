Bude v škôlkach dosť miesta? Troj- a štvorročné deti doplácajú na nový zákon

Niektoré deti budú možno musieť ostať doma! Od 2. septembra sa aj pre tých najmenších opäť naplno rozbieha školský rok. Pre rodičov však oproti minulým rokom prichádza veľká zmena.

Neprijali vaše dieťa tento rok do škôlky? Napíšte nám o tom na tip@novycas.sk! Podnety doplnené o kontakt a oblasť, odkiaľ pochádzate, budeme smerovať redakcii.

Ak dieťa dosiahlo vek päť rokov, je preňho predškolská dochádzka povinná. Mnohým, najmä mladším deťom, sa kvôli tomu naopak cesta do škôlky zavrie. Ministerstvo školstva avizuje, že samosprávam podá v prípade potreby pomocnú ruku.

Zámerom zmien, ktoré parlament schválil ešte počas minulej vlády, bolo zvýšiť počet detí z marginalizovaných skupín, ktoré absolvujú predškolskú výchovu.

Starosta Ružinova Martin Chren však už vtedy upozorňoval, že vďaka tomu zostane v škôlkach menej miesta pre deti vo veku troch a štyroch rokoch. Ministerstvo školstva však takúto hrozbu nevidí. „Povinné predprimárne vzdelávanie zasiahne kapacity materských škôl približne rovnako ako po uplynulé školské roky, pretože materské školy už od roku 2008 prednostne prijímali deti, ktoré mali jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, teda po novom deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné,“ vysvetľuje ministerstvo.

Podľa zistení Nového času je však situácia o čosi horšia. Pred novým školským rokom dostali napríklad v bratislavskom Ružinove enormné množstvo žiadostí o umiestnenie detí v MŠ v– celkovo asi 3200. „Záujem o život v našej mestskej časti má za následok aj zvyšujúci sa počet mladých rodín a detí v Ružinove. Celkovo sme mali do 300 odvolaní, teda toto číslo by mohlo približne zodpovedať počtu neprijatých detí,“ povedala hovorkyňa mestskej časti Tatiana Tóthová. Veľké množstvo detí mladších ako 5 rokov neprijali do škôlok napríklad aj v Starom Meste (387) či Petržalke (640). Niekedy rodičia obdržali negatívne stanovisko o prijatí dieťaťa do škôlky aj kvôli tomu, že bolo mladšie ako 3 roky, alebo pochádzalo z inej mestskej časti.