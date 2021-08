Slováci budú nielen vyrábať, ale aj vyvíjať to, na čo sa každý deň pozeráme: Namiesto prepúšťania pribudnú desiatky pracovných miest!

Len nedávno im hrozilo prepúšťanie, no nakoniec sa budú rozširovať a pribudnú desiatky nových zamestnancov. V Bánovciach nad Bebravou štartuje unikátne výskumné centrum. Šikovné ruky Slovákov tam budú nielen vyrábať, ale aj vyvíjať zadné svetlá pre celý európsky trh.

Pre tých, ktorí nazývajú Slovensko dielňou západných automobiliek, majú z Bánoviec nad Bebravou zlé správy. Vývojové centrum, ktoré bolo doteraz sústredené v centrále výrobcu svetiel v Nemecku a z časti aj v susedných Čechách sa presúva na Slovensko. Slováci tak budú nielen vyrábať, ale aj vyvíjať zadné svetlá do automobilov pre svetových výrobcov áut.

Svoje nadšenie neskrývala ani primátorka mesta Bánovce nad Bebravou Rudolfa Novotná. „Je to jedinečná správa a vynikajúce je hlavne to, že sa to podarilo zrealizovať. V meste a závode, kde sa realizuje vývoj a výskum, je perspektíva, že bude dostatok pracovných miest, a že nezanikne a nepresťahujú ho do niektorého iného štátu,“ prezradila R. Novotná.

Vďaka závodu na výrobu zadných svetiel sa na autá brázdiace európske cesty bude pozerať s vedomím, žeV čase, keď ešte stále na automobilový priemysel čoraz viac dolieha koronakríza, tak región hornej Nitry získa väčšiu stabilitu v podobe nového rozvojového projektu. Príležitosť dostane široká paleta profesií od konštruktérov, optických inžinierov, simulačných inžinierov až kvalitárov, kresličov, ako aj ďalšie profesie.Vzhľadom na odbornosť a kvalifikačné predpoklady pôjde o nadpriemerne platené pozície.prezradil Vladimír Huťan, viceprezident závodu na výrobu svetiel pre Slovensko a dodal, že ho prekvapil záujem o tento druh práce. „Záujem o prácu pretrváva. Osobne to vidím veľmi pozitívne, že ľudia majú záujem o takúto prácu,“ uzavrel V. Huťan.