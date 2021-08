Záhradkári a vinári majú hlavy v smútku, škorce sa zlietajú na zlodejské výpravy: Z prírodného divadla neskutočná pohroma

Operení zlodeji. Neskutočné prírodné divadlo, no zároveň pohroma pre úrodu hrozna a ďalšieho ovocia. Kŕdle tisícov škorcov v týchto dňoch nalietavajú na záhrady a vinice.

Záhradkári aj vinári majú hlavy v smútku, škorce im spôsobujú škody v tisíckach eur. Ak sa počas likvidačných náletov usadia vo vinici na niekoľko hodín, dokážu ju úplne obrať. Nezvaného hosťa však zabiť vinári nemôžu, pretože je chránený. V týchto dňoch je možné vidieť na elektrických drôtoch vysedávať kŕdle belorítok, ktoré sa chystajú odletieť do teplých krajín. Elektrické drôty sú v tomto období aj plné škorcov, tie sa však nechystajú odletieť do tepla, ale stretávajú sa pred zlodejskými výpravami.

Môžu ich byť aj tisícky. Hľadajú potravu na poliach, lietajú do záhrad na slivky, čerešne, keď ešte boli, a do vinohradov na hrozno. Tam sú naozaj nebezpečné. Keď príde na vinicu stotisícový kŕdeľ a hoduje tam 2 hodiny, nezostane tam nič,“ vysvetlil prírodovedec Miroslav Saniga. Pestovateľom v takom prípade ostanú len oči pre plač.

To bol jeden veľký mrak, ktorý si sadol na hrozno a neprestali, pokiaľ všetko nezožrali a nezničili,“ opísal svoju skúsenosť Milan zo Slovenského Grobu. Škorec je tmavo sfarbený, čiastočne perlovaný. Odhadovaný počet hniezdiacich párov je od 400- do 800-tisíc. Zhruba v polovici novembra odlieta k Stredozemnému moru do talianska či Francúzska. Dlhý je 19 až 22 cm, rozpätie krídel má 37 až 42 cm a hmotnosť 60 až 90 g.

Čím odplašiť škorce