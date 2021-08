V Banskobystrickom kraji mysleli aj na gesto navyše: Ľuďom v prvej línii poďakujú špeciálnou pozvánkou

Viac ako 1200 zamestnancom zariadení sociálnych služieb, zdravotníkom a lekárom, a teda ľuďom v prvej línii počas pandémie v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), sa kraj špeciálne poďakuje pozvaním na kultúrne podujatia. Celkovo je pre nich pripravených 12 predstavení v troch divadlách, ktorých je zriaďovateľom.

TASR o tom v stredu informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici. „Títo ľudia už vďaku z mojich úst počuli mnohokrát, teraz k nej pripájame pozvánku, aby si prišli vychutnať silu živého umenia. Predstavenia sme pripravili v spolupráci s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, banskobystrickým Divadlom Štúdio tanca a Bábkovým divadlom na Rázcestí,“ konštatoval predseda BBSK Ján Lunter s tým, že ďakuje i pracovníkom kultúry, ktorí sa museli vyrovnať so zatvorenými sálami a predstaveniami bez divákov, a najmä za to, že to nevzdali.

Tanečné divadlo ponúkne hravé predstavenie Číra radosť už 6. septembra, bábkoherci potešia divákov predstavením Šepoty lesa, ktoré si užijú už deti od dvoch rokov, i známou rozprávkou Kocúr v čižmách. Zvolenské divadlo odohrá spolu šesť predstavení, Gogoľovho Revízora, inscenáciu Čepiec, známu renesančnú komédiu Mandragora a temperamentné Čertice. Predstavenia ako prejav vďaky a obetavosti ľuďom z prvej línie sú rozplánované na september a október.

Deti do 12 rokov majú z týchto pravidiel výnimku,“ dodal vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.