Študentka Paulína si vďaka vlastnému úsiliu i podpore Slovákov plní sen: Cesta na Oxford je spečatená!

Cesta na Oxford je spečatená. Študentka Paulína z Partizánskeho, ktorej sa poskladali na sen mnohí Slováci, už čoskoro odcestuje na vysnívanú školu.

Maturantke Paulína si pri voľbe vysokej školy vybrala niekoľko univerzít po celej Európe. Slovenku, ktorá chce rozvíjať svoje vedomosti v biomedicíne, dokonca prijali na prestížny Oxford. A hoci uspela v náročných prijímacích skúškach, do cesty sa postavil brexit a s ním spojené financovanie. Paulína preto požiadala o pomoc Slovákov, ktorí jej ochotne pomohli s financovaním štúdia. Jej sen sa už čoskoro naplní aj vďaka nim.

"Moji drahí priatelia a podporovatelia, už mi prišli výsledky maturít a... zvládla som ich úspešne," uviedla nadšená študentka, ktorá na medzinárodnom maturitnom vysvedčení (IB Diploma) dostala viac ako 39 bodov a teraz spĺňa všetky podmienky študijnej ponuky z Oxfordu.

"Nič už teda nestojí medzi mnou a mojím snom pripraviť sa v Oxforde na prácu vo výskume liekov. Cítim veľkú úľavu zmiešanú s vďačnosťou a radosťou. Do Oxfordu sa už skutočne teším. Veľmi ďakujem tým z vás, ktorí mi pomohli a pomáhajú. Bez vašich darov by som do prvého ročníka v Oxfordskom programe biomedicínskych vied nemohla nastúpiť," uviedla na sociálnych sieťach Paulína.

Prípravy na Oxford

Paulína sa postupne začínam baliť do Oxfordu. Po skúškach ju už čakajú tie príjemnejšie prípravy. Všetkým, ktorí ju podporujú ukázala, čo všetko bude potrebovať hneď od štartu. "Mimo iného si musím nachystať aj takzvaný sub-fusc. Ide o formálne oblečenie, ktoré budem mať na sebe počas imatrikulácii, skúšok či slávnostných večerí," uvádza.

Sub-fusc podľa študentky zahŕňa:

1. Tmavý oblek, sukňu (+ pančuchy) alebo nohavice

2. Čierne topánky

3. Bielu košeľu alebo blúzku s límcom

4. Čiernu alebo bielu kravatu, motýlik alebo mašľu

5. Talár a hranatý klobúk

Zohnať sub-fusc podľa Paulíny nebolo ťažké. Napríklad také vybavenie víz ale už bolo podľa jej slov náročnejšie, no vyzerá to, že nadaná Slovenka je už dokonale pripravená na novú kapitolu svojho života.