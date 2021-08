Smutná doba bude mať dôstojné pripomenutie. V obci Nižná Polianka (okr. Bardejov) chcú vybudovať obrovský pamätník padlým vojakom z I. svetovej vojny. V jej okolí v rokoch 1914 - 1915 prebiehali tuhé boje. Na pamätník však potrebujú 200-tisíc eur. Predstava, ako má pamätník vyzerať, je jasná.

„Z vtáčej perspektívy bude mať podobu kríža. Návštevníci, ktorí doň budú vchádzať, nadobudnú dojem, ako keby išli do vojenských zákopov až do hĺbky dvoch metrov. Z pamätníka bude vidno aj panorámu kopca, kde prebiehali boje,“ ozrejmil starosta obce s 226 obyvateľmi Ján Cundra. Bude teda zapustený do zeme pod horou Kaštielik. Rozmery mohyly, ktorú navrhli architekti Maroš Drobňák a Radoslav Hamara, budú obrovské.