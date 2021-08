Mesto kráľa pop-artu investovalo do novej atrakcie: Koľko vysolili za Andy Express?

Dostali dobrý nápad! V meste spojenom s kráľom moderného umenia Andym Warholom začal premávať turistický vláčik. Názov dostal, ako inak, po najslávnejšom predstaviteľovi pop-artu. Pokrstili ho menom Andy Express.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Jazdiť bude do prvej oslobodenej obce na území Československa – Kalinova. Rušeň zaodetý do červenožltých farieb Medzilaboriec za sebou ťahá dva vagóny s rovnakým zafarbením. Vláčik stál 200-tisíc € a prevádzkuje ho mesto.

Dospelí sa odvezú za 3 €, deti do 12 rokov zaplatia 1 €. „Bude premávať od múzea Andyho Warhola do Kalinova, čo je 5 km tam a 5 km späť. Každý deň jazdí od 8.00 do 18.00 hodiny. Jedna jazda trvá 50 minút. Vláčik jazdí maximálnou rýchlosťou 25 km/h. Peniaze sme získali v rámci slovensko-poľského cezhraničného projektu Intereg v spolupráci s mestom Krosno. Odviezť sa môže maximálne 58 cestujúcich,“ vysvetlil primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský.

Rušňovodičom je pracovník miestnych technických služieb René Vodilka. „Musel som si kvôli tomu urobiť vodičský preukaz na autobus. Dva dni som jazdil v rámci zácviku bez ľudí. Treba si dávať pozor najmä na to, že vagóny idú rovnako ako rušeň. Nevybočujú,“ uzavrel Vodilka. V meste uvažujú, že trasu ešte rozšíria o viacero priľahlých dedín.