V Lučenci pribudlo špeciálne miesto na terapiu: Ako poslúži apidomček s ôsmimi včelstvami?

V mestskom ovocnom sade v Lučenci pribudla počas augusta nová atrakcia. Je ňou apidomček s ôsmimi včelstvami a dvomi posteľami, ktorý bude slúžiť ako miesto pre apiterapiu. Tá však bude záujemcom k dispozícii až od jari 2022, včely totiž potrebujú určitý čas na prispôsobenie sa novému prostrediu.

TASR o tom informovala Martina Mlynaričová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie. Drevený apidomček ponúkne priestor na terapiu na ploche šesť štvorcových metrov. Návštevník v ňom leží na včelích úľoch, ktoré sú vyskladané ako posteľ a počas terapie dýcha teplo, ktoré produkujú včely. K priamemu kontaktu so včelami nedochádza, ideálna doba pobytu v tomto prostredí je približne 20 až 30 minút. „Ide o najjednoduchšiu formu dýchania včelieho vzduchu, ktorá sa odporúča pre rodiny s deťmi, ale aj ochorenia súvisiace s hornými dýchacími cestami a pri ochoreniach spôsobených stresom,“ vysvetlil včelár Ondrej Gajdoš.

Apidomček v lučeneckom ovocnom sade bude slúžiť aj deťom materských a základných škôl, a to na realizáciu rôznych voľnočasových a edukačných aktivít.uviedla Petra Šuhajdová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. V spolupráci so študentmi Strednej odbornej školy dopravy a hotelových služieb, ktorí študujú odbory zamerané na agropodnikanie, zas mesto Lučenec plánuje v vytvoriť v apidomčeku priestor na témy včelárenia, ochrany opeľovačov a popularizovanie mestského včelárstva.povedala primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Ako dodala, v spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie robí samospráva všetko pre to, aby spoločne rozvíjali prírode blízky a udržateľný cestovný ruch, ktorý má v regióne svoje korene.

Apidomček v ovocnom sade v Lučenci vznikol vďaka spolupráci samosprávy, Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Realizácia projektu stála viac ako 8000 eur.