Infektológ Sabaka o vakcinácii: Kým sa nezvýši u tejto skupiny, budú v nemocniciach dominovať nezaočkovaní

Slovenský infektológ Peter Sabaka na sociálnej sieti opäť priblížil účinnosť vakcín a vplyv (ne)očkovania na hospitalizácie v nemocniciach.

Sabaka na sociálnej sieti uviedol, že počty hospitalizovaných očkovaných a neočkovaných v krajinách s veľmi vysokou zaočkovanosťou v staršej populácii, ako napríklad UK a Izrael sa ťažko interpretujú, lebo ide o matematicky dosť komplexný problém. Ako pokračuje, mnohí ľudia opakovane vysvetľovali dôvody pomeru očkovaných a neočkovaných v nemocniciach v Izraeli.

"Oveľa jednoduchšie je účinnosť vakcín demonštrovať v krajinách, kde je preočkovanosť seniorov menšia a hlavne nehomogénna, ako napríklad v USA. Tam, podľa správy CDC, predstavujú zaočkovaní len menej ako 20 % všetkých hospitalizovaných. A podľa dát z NY je efektivita vakcín proti nákaze delta variantom 79 % a proti hospitalizácii 95 % (podobne ako podľa štúdie v NEJM z dát z UK)," píše infektológ.

Keďže u nás to nie je nič moc so zaočkovanosťou v staršej populácii, tak podľa Sabaku nie je prekvapením, že plne očkovaného s ťažkým priebehom ešte u nás v nemocnici nevideli. Ako uvádza, kým bude epidemiologická situácia relatívne dobrá, asi taký prípad ani neuvidíme. "Určite sa s nimi stretneme pri vrchole tretej vlny, to je jasné. Ale kým sa zaočkovanosť seniorov výrazne nezvýši, budú v nemocniciach dominovať nezaočkovaní," dodáva.