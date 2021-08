Slovenská astrobiologička je v užšom výbere na let okolo Mesiaca: Organizátor sa odmlčal

Slovenská astrobiologička Michaela Musilová, ktorá sa nachádza v užšom výbere na let okolo Mesiaca japonského miliardára Jusaka Maezava, nemá o projekte dearMoon nové informácie.

Ako uviedla pre TASR, výsledky výberového konania nepozná, pretože organizátor súťaže sa v súvislosti s výsledkami odmlčal od začiatku mája. "Odvtedy nemám ja a podľa mojich informácií ani nikto iný informácie. Uvidíme, či niečo z toho bude. Mám z toho zlý pocit, keďže sa takto odmlčali," uviedla Musilová. Nevie, či ide o technické alebo iné problémy. "Uvidíme, možno sa mi to podarí a ak nie, tak sa mi možno naskytne nejaká iná príležitosť," poznamenala.

Do projektu dearMoon sa prihlásila, pretože ako Slovenka má skoro neexistujúce možnosti na to, aby sa mohla dostať do vesmíru. "Slovensko ešte stále nie je súčasťou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) ani jej pridruženým štátom. Ak všetko pôjde, ako má, tak koncom roka 2022 by sme sa mohli stať pridruženým členom a až potom sa budeme môcť hlásiť do astronautského výberu," vysvetlila.

Ako tvrdí, pre NASA by zas musela mať americké občianstvo. "Už mám zelenú kartu, ktorú sa mi podarilo získať vďaka tomu, že americká vláda usúdila, že je v národnom záujme USA, aby som tam pracovala. Vďaka tomu môžem pracovať pre vesmírne agentúry a firmy, ale stále sa nemôžem uchádzať ako astronaut, na to potrebujem úplne americké občianstvo," povedala. Zároveň vysvetlila, že japonský miliardár chcel pôvodne do vesmíru zobrať len umelcov, potom to otvoril celému svetu, ale nie je úplne jasné, koho vyberie. "Uvidíme, čo z toho bude. V Amerike sa vyhlasujú ďalšie podobné súťaže, uvažujem, že sa prihlásim," dodala.

Musilová pôsobí ako riaditeľka stanice HI-SEAS na Havaji. Organizuje a vedie simulované misie na Mesiac a Mars v spolupráci s NASA, ESA a ďalšími vesmírnymi organizáciami z celého sveta. Na Slovensku zároveň pôsobí ako hosťujúca profesorka na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.