Paparazzovanie v spálni končí: Bocianie pätorčatá z Brzotína sa už chystajú do Afriky

Vydarená rodinka! Zoltán a Alberta sa zodpovedne postarali o svojich potomkov, ktorých je utešený počet. Päť bociančiat postupne dorastá a už aj vyleteli z hniezda.

To brzotínske pri Rožňave na budove Správy národného parku Slovenský kras (SNPSK) je však výnimočné. Vďaka kamere je sledovanie týchto operencov verejné a paparazzovaniu v ich spálni sa ani nebránia. Bociany krásne rástli vďaka dostatku potravy ešte v júni počas obdobia kosieb a starostlivosti rodičov. Tí dostali meno Zoltán a Alberta podľa ich príletu do Brzotína 7. a 8. apríla. Postupne sa im vyliahlo až päť mláďat. Od 18. apríla v dvojdňových intervaloch znášala Alberta vajíčka, takže by sa pokojne mohli podľa kalendára volať aj Valér, Marcel, Slavomír, Juraj a Jaroslava.

Postupne nastal čas, keď mláďatá na krátku chvíľku zostali v hniezde aj samé. Rodičia im však stále upravovali a zvyšovali okraje hniezda, aby boli v bezpečí. Dokázali už prehltnúť aj väčšie sústo a často sa o potravu vyvrhnutú rodičmi so súrodencami aj pobili. Po kŕmení dostávali aj vodu, tú im striekali rodičia priamo do zobáčikov a zvyšnou vodou ich pokropili.vysvetlila Andrea Balážová zo SNPSK.

Hniezdo s kamerou je umiestnené na komíne ich budovy a už dlhoročne ho obsadzujú navrátilci z Afriky.V ďalších dňoch sa osmelili aj ostatné. Teraz už všetky smelo poletujú v blízkosti hniezda. Často sú už mimo hniezda a vyletujú čoraz ďalej. Každé ráno býva hniezdo prázdne, mláďatá sa kŕmia aj v okolí. Cez deň sa ešte vrátia a v noci spia v hniezde. Súčasná rodinka však už o pár dní definitívne odletí na juh a tam prezimuje," spomenula Balážová. Ako dodala, všetky operence sa majú k svetu a ochranári sa potešia, keď sa ich rodičia na Gemer budúci rok vrátia.

Pomoc verejnosti

Tento rok sa už začali objavovať na hniezdach okrúžkované bociany narodené v roku 2018. Bol to pre bociany veľmi úspešný rok. Ak sa niekomu s ďalekohľadom alebo lepším fotoaparátom podarí odčítať, či odfotiť číslo z krúžka bociana, túto informáciu možno zaslať na SNPSK, prípadne aj fotku. Následne pošlú spätnú väzbu o bocianovi.