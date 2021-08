Takto to bolo! Záchranár Jakub z očkovacej lotérie prehovoril: Prečo som nevyhral 200-tisíc €

Bol to paradox v priamom prenose! Nedeľná premiéra očkovacej lóterie zanechala trpkú príchuť vo väčšine divákov aj potenciálnych výhercov. Medzi tých, ktorí mali nadosah rozprávkovú výhru, patrí aj hasič a záchranár Jakub (23) z obce Rakovnica (okr. Rožňava), ktorý mohol získať 200-tisíc eur.

Poznáte Mateja z Ružindola, ktorý bol vyžrebovaný ako druhý? Napíšte nám na tip@novycas.sk!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Človek, ktorý pôsobil v najhorších časoch v prvej línii, bol aj tentoraz v službe a tak telefón nezdvihol. Vlnu pobúrenia na sociálnych sieťach vyvolal aj prípad pani Zuzany z Prešova, ktorá sa pre oneskorený signál nedostala k výhre 400-tisíc eur. Na hlavu ministra financií a RTVS sa okamžite vzniesla kritika. Bude sa meniť po tomto fiasku štatút relácie?

Jakub sa dal zaočkovať ešte v čase, keď sa o lotérii ani nechyrovalo. Telefonát z televízneho štúdia ho zastihol nepripraveného, práve keď bol v službe. „Ja som slúžil nočnú na záchranke. Volali mi z takého čudného čísla, nebol som v teréne, ale priamo na stanici, mal som však iné povinnosti. Televízor som nemal zapnutý, lebo práca je dôležitejšia,“ uviedol Jakub, ktorý priznal, že v danej chvíli ani nevedel, že sa súťaží naostro.

Až následne ho zasypali správy od známych, ktorí mu hovorili, o aký balík peňazí prišiel. Internetom sa totiž táto správa začala šíriť ako lavína. „Zaplavili ma správy iných o tom, že Jakub z našej obce prišiel o 200-tisíc eur. Ja totiž iného Jakuba v dospelom veku v našej dedine nepoznám,“ vysvetlil pre Nový Čas.

Peniaze by použil na bývanie

Jakubovi, ktorého sme aj v pondelok zastihli v opäť v službe, pretože pôsobí na záchranke aj u hasičov, do reči príliš nebolo a k samotným pravidlám sa vyjadril pomerne ostro. „Myslím, že to bolo medializované ako lotéria, no nie ako súťaž a hra. A to považujem za nefér. Áno, súhlasil som s pravidlami lotérie, ale očkovať som sa dal už dávno predtým, ako s takým niečím okolo výhier vôbec prišli,“ tvrdí sympatický zachránár s tým, že najmä na východe je viac dolín a dedín, kde ľudia môžu mať problémy sa k výhre dostať, a to pre slabší signál.