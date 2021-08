Pošlite fotku a pridajte sa k nim! Čitatelia Nového Času chystajú privítanie pre pápeža: My už budeme na bilborde

Chcete privítať pápeža Františka, ale osobne sa vám to nepodarí? Využite jedinečnú možnosť stať sa súčasťou bilbordov pre Svätého Otca, ktoré budú lemovať jeho cestu po Slovensku!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Desiatky bilbordov, vítajúcich pápeža Františka, budú zložené z mozaiky portrétových fotografií Slovákov, čitateľov Nového Času. Mnoho z vás sa už zapojilo a ešte stále máte šancu sa pridať, no mali by ste sa poponáhľať, lebo počet je obmedzený. Ako na to?

Pôjdem aj na Luník IX.

Michal, 23, študuje v Bratislave

Som mladý Róm a oceňujem, že sa pápež rozhodol prísť práve na Luník IX. Neprichádza tam ako turista, ale prináša myšlienky tolerancie, akceptácie a pomoci najbližším, ktoré toto miesto potrebuje. Keď ma budú na fotke vidieť iní mladí Rómovia, možno pochopia, prečo je dôležitá prítomnosť pápeža



Je to pekný spôsob, ako Sv. Otca privítať

Miroslava,15, študentka, Prievidza

Bohužiaľ, nebudem mať možnosť vítať pápeža osobne, keďže do Šaštína to mám ďaleko a bude tam príliš veľa ľudí. Rozhodla som sa preto privítať ho aspoň touto cestou a podieľať sa tak na dobrej veci.



Ak sa nedá osobne, aspoň takto

Katarína, 40, upratovačka, Košice

Mám v pláne prísť sa na Svätého Otca pozrieť aj osobne spolu s rodinou. Neviem však, či sa mi to podarí, keďže mám malé deti a s nimi je to niekedy ťažké. Preto som využila možnosť pozdraviť pápeža týmto spôsobom.