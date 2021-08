V okrese Bardejov odstraňujú následky búrky: Strašné zábery od čitateľov, Lenke zalialo aj príjazdovú cestu

V obciach Cigeľka, Hrabské, Lenartov a Malcov v okrese Bardejov došlo po nedeľňajšej búrke k vzostupu vodných hladín na tokoch v povodí hornej Tople. Vodohospodári tam sledujú povodňovú situáciu, zisťujú rozsah škôd a predpokladaný rozsah zabezpečovacích prác.

Ako pre TASR uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák, v lokalitách, kde je to možné, už začali vodohospodári s odstraňovaním nánosov a s úpravami poškodených korýt. "Dnes na vodných tokoch východného Slovenska podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame ustálenosť vodných hladín. Na miestach s búrkovou činnosťou je možnosť prechodného vzostupu vodných hladín hlavne na malých tokoch. Stupne povodňovej aktivity sa môžu počas dňa meniť," povedal Bocák.

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený v obci Cigeľka, Lenartov, Hrabské, Malcov, Snakov a Rokytov. V Lenartove došlo k vybreženiu vody z koryta Večného potoka a k zaplaveniu priľahlej cesty a nehnuteľností. Rovnako sa vybrežil Šírsky potok v obci Hrabské, kde zaplavil priľahlú cestu.Zároveň došlo k poškodeniu stĺpu elektrického vedenia. Pracovníci SVP vykonávajú sanáciu poškodeného brehu," dodal Bocák.

Spúšť aj v ďalších dedinách

osielam vám pár záberov z dnešnej búrky, ktorá k nám popoludní prišla z Poľska. Hasiči odčerpávajú vodu zo záhrad už dobré dve hodiny, za čo im ďakujeme, no bude to na veľmi dlho, lebo voda tu je do výšky asi 1,5 m, no na veľkej ploche. Akoby ste odčerpávali jazero," opísala situáciu v obci ešte v nedeľu večer Lenka.

Podľa záberov čitateľky Dominiky sa prehnala búrka aj obcou Kružlov, kde nárazová voda mohutne zvýšila hladinu potoka. Lenka z Gerlachova v okrese Bardejov má pod vodou aj príjazdovú cestu!