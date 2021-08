Ján premenil dávny nápad na realitu: Kukuričné pole neďaleko Bytče sa stalo vyhľadávanou atrakciou

Takmer 2-hektárové pole na hraniciach Trenčianskeho a Žilinského kraja sa stalo vyhľadávanou lokalitou a ľudia ho berú útokom.

Veľkí či malí si vďaka nápadu miestneho farmára prídu na svoje a užijú si kopec zábavy. Poniektorí aj niekoľko hodín. Tak, ako rastú kukuričné bludiská po celom svete, jedno vyrástlo aj v malej obci Maršová-Rašov pri meste Bytča. Farmár Ján Kolek (41) priznáva, že nápad v ňom skrsol už dávnejšie a rozhodol sa využiť potenciál vlastnej farmy nielen na prácu, ale aj zábavu. Jeho kukuričné pole premenil na bludisko, ktoré láka čoraz viac návštevníkov.

„Roky pracujem s deťmi a vedel som, že bude o to záujem,“ prezradil sympatický farmár a zároveň jedným dychom dodal, že aj napriek očakávaniam ho záujem milo prekvapil. „Po Európe sú takéto bludiská otvorené, len v susedných Čechách viem o trinástich. Budeme sa snažiť využiť to čo najdlhšie, ale všetko závisí najmä od počasia a podľa toho, ako bude kukurica dorastať a dozrievať. Sú dve možnosti zberu, buď pôjde pre zvieratá na siláž a zberať sa bude koncom septembra, začiatkom októbra, alebo je možné nechať ju dozrieť aj na zrno, a to by mohlo byť aj do novembra,“ vysvetlil J. Kolek.

Podľa jeho slov nejde o typické bludisko, do ktorého človek vojde a hľadá cestu aby z neho vyšiel. „Dlhé to nie je, má to iba 1 500 metrov, čiže normálnou chôdzou nejakých 15 až 30 minút, ale pravdepodobne sa ľudia nachodia viac, lebo správne neodbočia, takže to môže byť kľudne aj dvojnásobok, z polhodiny môže byť aj hodina,“ opísal miestny farmár a dodal, že