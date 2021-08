V Lučenci učia deti finančnej gramotnosti po svojom: Školáci majú vlastný bankomat aj výplatné pásky

Parádny nápad, ktorý ich vzdeláva. Deti zo Základnej školy s materskou v Lučenci sa učia finančnej gramotnosti unikátnym spôsobom.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Učiteľky pre ne vymysleli špeciálny bankomat. Školáci môžu získať za rôzne projekty, pomoc kamarátom, či starostlivosť o triedu a chodbu groše, za ktoré si vedia v školskom obchodíku všeličo nakúpiť. V základnej škole na Ulici Bratríckej v centre Novohradu sa rozhodli učiteľky s riaditeľkou naučiť svojich zverencov finančnej gramotnosti trošku iným spôsobom, ako je tomu v ostatných školách.

„Sama mám dieťa a videla som, ako dcérka nevie narábať s peniazmi. Koľko som jej dala, toľko minula. Musela som ju naučiť, ako s nimi má správne hospodáriť a následne sme sa spolu s kolegyňami rozhodli, že to naučíme aj našich žiakov,“ uviedla učiteľka Miroslava Scheirichová. Spoločne teda vymysleli bankomat, ktorý zhotovili samotné deti. Tie môžu dostať výplatu za to, že urobia niečo navyše.

Úroky aj dane

„V našej škole máme vlastnú republiku Veselý úsmev. Ja som prezidentka a učitelia ministri. Každý žiačik môže dostať groše podľa toho, ako sa snažil, či ako pracoval,“ uviedla riaditeľka Andrea Novotná. Sedemdesiati školáci z ročníkov 1. – 4. a z dvoch špeciálnych tried, ktoré navštevujú autisti, sú oceňovaní za celomesačnú pomoc svojim kamarátom, ale aj za starostlivosť o triedy a chodby, prečítané knihy či slušné správanie. Na konci mesiaca dostanú výplatnú pásku.

„Napíšeme im, že za čo dostali groše. Oni si potom môžu vypísať výberové lístky, ísť do bankomatu, odkiaľ dostanú od pani „bankomatovej“ groše. Následne idú nakúpiť do nášho obchodíka. Tam máme ozaj bohatý sortiment – od školských pomôcok až po hračky. Deti si paradoxne vyberajú hlavne školské pomôcky,“ ozrejmila učiteľka Martina Bárdosssyová. Ak školáci všetko neminú, môžu si peniažky ísť vložiť späť do bankomatu. Na účte im dokonca rastú úroky, no zároveň musia odvádzať aj dane.