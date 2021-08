Košická župa vyslala očkovací tím na farnosti: Prišli sa zaočkovať, aby mohli vidieť pápeža

Chcú pomáhať organizátorom pri návšteve Svätého otca, alebo ho chrániť! Aj preto sa prišli východniari zaočkovať do svojich farností.

V súvislosti s návštevou pápeža Františka na Slovensku ponúkla košická župa možnosť zaočkovať sa veriacim, a to priamo v ich príslušných farnostiach. Výjazdové očkovanie zastrešoval očkovací tím Košického samosprávneho kraja, ktorý počas štvrtka pocestoval od okolia Prešova až po Trebišov, aby podal nahláseným záujemcom jednorazovú vakcínu proti covidu. Záujem o očkovanie zatiaľ prejavili štyri farnosti vo Veľkom Šariši, Šarišskej Porube, Parchovanoch a Ohradzanoch, ktoré spadajú pod Košickú arcidiecézu.

Prečo ste sa prišli zaočkovať, chystáte sa na pápeža?

Róbert (25), vojak, Gregorovce

“Postupne už každý prichádza na to, že sa bude treba zaočkovať a nie je to na zlú vec. Aj človeku, keď chce cestovať do zahraničia, je to veľmi potrebné. Ak by sa dalo ísť, určite sa pôjdem pozrieť na pápeža, využijem tú príležitosť. Je to aj dôvod, kvôli čomu som tu, nakoľko som v ozbrojených silách, je možné, že sa tam zúčastním pracovne. Aby som sa prišiel zaočkovať na faru ma presvedčilo tiež to, že u mňa v rodine sú už všetci zaočkovaní a je lepšie byť chránený.”