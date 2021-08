V Michalovciach majú policajti netradičný dopravný prostriedok: Takto chránime zákon na elektrických motorkách!

Sú najmodernejší a najekologickejší na Zemplíne! Príslušníci michalovskej mestskej polície už niekoľko dní jazdia a zasahujú na elektromotocykloch.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Vedenie im ich zakúpilo ešte počas Vianoc, no na vyskúšanie netradičných darčekov si museli počkať do leta. Dva elektrické motocykle, ktoré po dodaní museli ešte špeciálne upraviť, si mestskí policajti Michal (33) i Ľubomír (29) nesmierne pochvaľujú. Vďaka nim dokážu do pár minút zasiahnuť v ktorejkoľvek časť mesta. Zvýšená mobilita im pomáha najmä v lete, kedy aj kvôli dovolenkám majú znížené stavy a kapacity.

Príslušníci michalovskej mestskej polície využívali v minulosti na ekologický presun po meste aj dvojkolesové prepravné prostriedky, tzv. segway. Od konca minulého roka majú na sklade úplne nové elektormotocykle, ktoré začali počas výkonu služby používať od začiatku júla. Ako bližšie prezradil Marcel Medviď, zástupca námestníka Mestskej polície Michalovce, dva elektromotocykle cez projekt získali v predvianočnom období. “Naši policajti ich dostali ako taký darček pod stromček, no z dôvodu poveternostných podmienok a zimy sme ich nemohli využívať, rovnako ešte neboli pripravené do policajnej výbavy. Mestská polícia Michalovce začala využívať tieto elektromotocykle s otvorením letnej turistickej sezóny,” uviedol Medviď.

Vyzdvihol, že vďaka novinke môžu rýchlejšie a operatívnejšie reagovať na prijaté oznámenia, dokážu rýchlejšie preveriť oznamy a podnety ľudí k spokojnosti obyvateľov mesta. “Pomôže to aj našim zamestnancom, ktorí ako aj ostatní, majú nárok na dovolenku. Tieto elektromotocykle nám pri nižšom personálnom stave vedia zabezpečiť rýchlejšiu výkonnosť a vieme tak umožniť ostatným zamestnancom čerpať dovolenky,” doplnil Medviď. Podľa jeho slov tieto motorky spĺňajú všetky podmienky na jazdu po cestnej komunikácii a využívajú ich aj na prejazd pešou zónou a na odľahlé miesta. “Hlavné výhody sú v samotnej elektrickej energii, kde máme úsporu na pohonných hmotách, čo je šetrnejšie k životnému prostrediu,” dodal Medviď.

Nových elektrických pomocníkov si pochvaľuje aj Michal Porvaz (33), inšpektor mestskej polície. Ako opísal, ich policajné motorky sú oproti bežným vybavené majákmi aj zvukovým zariadením. “Sirény sa dajú nastaviť, aby ich ľudia v hustej premávke počuli, ale aj stíšiť, aby sme ľudí príliš nevyľakali,” opísal Porvaz. Aj za ostatných kolegov povedal, že sa im na motorkách jazdí veľmi dobre. “Je to dosť rýchle, na miesto zásahu vieme prísť stále včas. Nakoľko je to motorka, dokážeme prejsť cez užšie uličky, po chodníku a vďaka tejto mobilite vieme páchateľa zablokovať, alebo zastaviť aj vozidlo,” opísal Porvaz. Zo skúseností zhodnotil, že v závislosti od premávky vedia byť na ktoromkoľvek mieste v meste do 10 minút.

Elektromotocykle michalovskej mestskej polície

Hmotnosť: 72 kg

Maximálna nosnosť: 163 kg

Maximálna rýchlosť: 70 km/h

Max. výkon: 1,95 kW pri 335 otáčkach/min

Dojazd: 61-80 km na jedno nabitie

Doba nabíjania: do 7 hodín