Justičný unikát v metropole východu: Obyvatelia košickej bytovky čakajú na pojednávanie celú dekádu

Nevydarená rekonštrukcia bytového domu skončila na košickom súde, za 10 rokov neprebehlo ani prvé hlavné pojednávanie. Prípad zateplenia bytovky na Baltickej ulici v Košiciach je tragickým unikátom na Slovensku.

Pre dve nevyplatené faktúry za reklamované práce zateplenia dodávateľská spoločnosť zažalovala vlastníkov bytov. Zároveň si od ľudí plánuje pýtať pokutu z omeškania. Pokuta za 10 rokov presiahla už výšku 300-tisíc eur a prevyšuje tak už aj samotnú hodnotu kompletnej rekonštrukcie. Keďže sa v paneláku neustále menia vlastníci a na pojednávanie sa nedostavujú právni zástupcovia, prvé pojednávanie sa stále neuskutočnilo a obyvateľom sa navyšuje astronomické penále.

Obyvatelia bloku ani stavebná firma Wawex-IZ nevedia nájsť rozuzlenie zo zapleteného prípadu zateplenia bytového domu na Baltickej 5 až 8.Firma Wavex-IZ nedostala zaplatené úhrady dvoch faktúr vo výške približne 78-tisíc eur pre to, lebo podľa správcu bytového domu boli niektoré práce v rozpore s projektovou dokumentáciou. Dodávateľ sa preto v roku 2011 rozhodol peniaze žiadať cez súd a správcu žalovať, noOdvtedy neprebehlo ani prvé hlavné pojednávanie.Jeden z vlastníkov pán Štefan Pacovský (67) hodnotí situáciu za totálne kocúrkovo. To, že za 10 rokov nedokázal súd vo veci rozhodnúť a nebolo ani riadne pojednávanie, označil za nehorázne.Prieťahy na súde sme urgovali na okresnom aj krajskom súde, rovnako to učinila aj firma Wawex,” opísal situáciu domáci. Ako však dodal, stačilo, že sa v bytovke vymenil vlastník bytu a súd musel celý súdny proces pripravovať nanovo.