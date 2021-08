Železné srdce Gemera upadlo do zabudnutia: Huta Etelka roky chátrala, boj o jej záchranu!

Národná kultúrna pamiatka (NKP) huta Etelka, nachádzajúca sa v obci Nižná Slaná v časti Nižnoslanská Baňa v okrese Rožňava, po rokoch chátrania upadla do zabudnutia.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Niekdajšie železné srdce Gemera teraz čaká na svoju záchranu, a to vďaka neziskovej organizácii Barbora, ktorá chce z technickej pamiatky a okolitého areálu vytvoriť kultúrno-spoločenský priestor, kde by sa verejnosť mohla dozvedieť viac nielen o histórii baníctva a hutníctva na Gemeri. Gemer bol železným srdcom Uhorska, huta Etelka zas bola železným srdcom Gemera. V týchto priestoroch sa od polovice 19. storočia spracovávala železná ruda a vyrábali sa hutnícke polotovary, ktoré sa rozposielali do celého sveta, uviedol predseda správnej rady neziskovej organizácie Barbora Jiří Vitáloš.

Spracovávanie železnej rudy v tunajšej vysokej peci ukončili na začiatku 20. storočia, samotná huta však naďalej slúžila na iné účely. Hlavne po druhej svetovej vojne slúžil areál Nižnoslanskej Bani ako skladové a administratívne priestory. V 90. rokoch 20. storočia prešla Etelka do súkromných rúk ukrajinskej spoločnosti, poznamenal Vitáloš s tým, že huta a jej areál postupom času zarástla stromami a upadla do zabudnutia.

Pred šiestimi rokmi sa Etelku podarilo do vlastníctva získať neziskovej organizácii Barbora, ktorá sa v spolupráci so spoločnosťou Elgeo Banská snaží NKP zachrániť a zrevitalizovať. Naším cieľom je tento priestor dostať do pôvodného stavu z roku 1910. V súčasnosti prebieha architektonický a stavebný prieskum, naplánovaný máme statický prieskum a následné vytvorenie projektovej dokumentácie, ktorá by slúžila na rekonštrukciu Etelky, povedal Vitáloš s tým, že predlohou plánov na rekonštrukciu sú dobové fotografie zachytávajúce pôvodný stav technickej pamiatky.

Myšlienkou záchrancov huty Etelka je vytvoriť v areáli kultúrno-spoločenský priestor, kde by sa návštevníci mohli zoznámiť s históriou baníctva a hutníctva na Gemeri. Súčasťou plánov je i malý amfiteáter na organizovanie rôznych podujatí či priestory na ubytovanie. V interiéri samotnej huty by mohla byť umiestnená expozícia múzea mineralógie, baníctva a geológie, organizovať by sa tu mali i rôzne výstavy.

Podľa Vitáloša je proces revitalizácie NKP mimoriadne ťažký a to najmä pre chýbajúce finančné prostriedky a náročnosť získavania dotácií z verejných zdrojov., poznamenal Vitáloš s tým, že takmer všetky investície do huty zatiaľ smerovali z vlastných zdrojov neziskovej organizácie, ktorá na záchranu Etelky zriadila aj transparentný účet. Doposiaľ išlo o desaťtisíce eur, projekt komplexnej obnovy huty by si však podľa Vitáloša vyžadoval investíciu vo výške minimálne dvoch miliónov eur.V rámci areálu huty aktuálne vzniká novostavba návštevníckeho centra, ktoré by malo slúžiť ako vstupná brána Etelky s možnosťou získania informácií o jej histórii. Verejnosti by malo byť prístupné už na jeseň.Svedčí o tom množstvo technických a kultúrnych pamiatok, z ktorých každá potrebuje ochranu a opravu, uzavrel Vitáloš s tým, že o hutu Etelku sa už dnes zaujíma množstvo turistov z Poľska, Česka i Maďarska.