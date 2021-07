Infektológ Sabaka prehovoril k neočkovaným Slovákom: Nikto sa nemusí báť, že by ho v tomto diskriminovali

Zdravotníci nikoho nediskriminujú. Zdravotníci liečia. Liečia každého, kto to potrebuje, mladého či starého, chorľavého i predtým zdravého. Liečia ho s takým nasadením, ako keby liečili svojho príbuzného. Lebo inak to zdravotníkovi nedá, keď vidí trpiaceho, uvádza na sociálnej sieti v reakcii na obavy Slovákov infektológ Peter Sabaka.

Keď udrie tretia vlna naplno, rovnako budú liečiť očkovaných aj neočkovaných. "Nikto, kto sa nedal očkovať, bez ohľadu na to, aký mal dôvod, sa nemusí báť, že by sme ho diskriminovali. Neriešime, či mal niekto obavy z nežiadúcich účinkov, či dúfal, že sa s vírusom nestretne, alebo veril, že mu vírus neublíži, lebo je zdravý ako repa a navyše športovec a dokonca ani to, ak niekto veril, že pandémia je len komplot farmafiriem. Každému sa dostane tá najlepšia starostlivosť, akú sme schopní poskytnúť." A tu je podľa Sabaku ten háčik. Čo slovenského zdravotníka podľa neho trápi je, keď pre svojho pacienta ťažko zháňa lôžko, voľný kyslík alebo ventilátor. Taktiež ho trápi, keď má byť pri viacerých pacientoch súčasne, ale fyzicky sa to nedá.

Uvádza, že práve preto sa zdravotník s veľkými obavami pozerá na počty zaočkovaných.Preto prosím, ak ste sa ešte nerozhodli, zaočkujte sa a pomôžte nám postarať sa o všetkých, čo to potrebujú," vyzýva Slovákov infektológ Sabaka