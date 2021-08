Z Ružínskej priehrady už nemiznú len tony naplaveného odpadu: Na brehoch zlikvidujú aj toto!

Trpezlivosť došla! Alarmujúci stav na Ružínskej priehrade s tisíckami ton rôzneho odpadu už riešia cez pilotný projekt norných stien a opätovné spracovanie. Zatočia však aj s inými neporiadnikmi, aby definitívne zmizli čierne stavby početných prístreškov, búd, karavanov, maringotiek a chatiek.

Predseda občianskeho združenia Ružínska priehrada Jozef Kojecký pre Nový Čas potvrdil, že s naplaveninami odpadu robia poriadok, ale trápi ich stav v Krompachoch, pričom podnet už rieši aj Inšpektorát životného prostredia. "Posvietili sme si však spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) aj na čierne stavby a je isté, že sa už začnú likvidovať. Zatiaľ ide o desať nelegálnych stavieb, no v pláne sú aj ďalšie etapy pozdĺž celej priehrady. Ide o stavby na pozemku SVP, sú neudržiavané a znečistené, rozhodne neprospievajú zámeru o panenskej turistike."

Práve tohto roku počas pandémie vraj nastal pri brehoch veľký ruch motorových píl pri výstavbe rôznych prístreškov, pričom"Spomínané čierne stavby sa začnú odstraňovať už od septembra, lebo správca povodia má presne zmapované objekty na základe stavebného povolenia a dohôd o prenájme. Výzvy na odstránenie sa umiestnili výlučne na čierne stavby," dodal Kojecký. Ako pozitívny príklad ponúkol trampskú osadu Nevada, po ktorej zostáva čisto.

"Ťažko dopredu odhadnúť, koľko finančných prostriedkov bude stáť likvidácia. Závisí to aj od prístupu a realizácie odstraňovania z vody alebo brehu, následnej prepravy, konečného miesta uskladnenia a zhodnotenia odpadu," uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Pripomenul, že v prípade Domaše, kde zlikvidovali takmer 300 objektov, boli náklady viac ako 200-tisíc €! "Na Ružínskej priehrade bolo až 197 výziev na odstraňovanie nelegálnych objektov vyvesených ešte v roku 2019. Už o niekoľko dní však zmizli a nikto si odstraňovania týchto objektov ťažkú hlavu nerobil...Vlani sa tak podarilo odstrániť len 5 objektov," spomenul hovorca SVP.

Nelegálne objekty

"Po vzore Domaše začali aktivity prebiehať už aj na Liptovskej Mare, kde bolo identifikovaných 97 objektov. Na Ružíne 197, Zemplínskej Šírave 88 a najnovšie aj na Oravskej priehrade 101 nelegálnych objektov na pozemkoch v našej správe. Takéto objekty sú aj pri Vodnej stavbe Ružiná, Nosice a mnohých iných," uviedol Bocák.

Postup likvidácie

Občianske združenie Ružínska priehrada prerokovalo so SVP začiatok likvidácie nelegálnych altánkov. V termíne do 31. augusta staviteľov upozornia na odpratanie stavby. Po 1. septembri bez ohľadu na staviteľa stavbu zbúrajú a odvezú. Nelegálne stavby pripravené na likvidáciu označili zvýraznenou sprejovou farbou. SVP má presnú evidenciu nedovolených stavieb na svojich pozemkoch a táto činnosť je v súlade so zákonom.