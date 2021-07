Symbol Provensálska láka návštevníkov pod Trenčianskym hradom: Táto odroda odolá aj mrazivému počasiu

Voňavá krása, ktorá poteší nielen všetky zmysly ale má aj liečivé účinky, či dokonca odpudí aj dotieravý hmyz láka čoraz viac ľudí. Tí si aromatickú levanduľu mohli nazbierať nielen v najmenšom krajskom meste na Slovensku, ale aj na mnohých iných miestach.

Kvet spájaný s Provensálskom sa teší čoraz väčšej obľube. Populárnejším sa stáva nielen samozber, levanduľové polia si obľúbili aj fotografi. V najmenšom krajskom meste sú levanduľové lány s výhľadom na Trenčiansky hrad. „Kvitnutie už pomaly konči, zostáva ešte pár dní,“ prezradil v pred koncom samozberu Adrian Haman, ktorý pestuje nielen voňavú levanduľu, ale aj jahody či hrach v Trenčíne. „Máme ju druhý rok, je to levanduľa lekárska, ktorá sa dá použiť aj na potravinárske účely. Vyrábajú sa z nej sirupy, limonády, koláče, či na kozmetické účely,“ vysvetlil pestovateľ z Trenčína s tým, že levanduľa nie je náročná na výživu ani na závlahu.

„V našich podmienkach môže byť problém s prílišnou vlhkosťou.Ak by boli v máji mrazy a začínali by už kvety, zničilo by ju to,“ dodal Haman a doplnil, že esencia z kvetov je nielen antiseptická, môže sa použiť priamo na ranu, hydrolát je skvelý na spálenie, aromaterapetuticky pôsobí dobre aj na lepší spánok, veľmi dobre funguje ako repelent, ale veľa ľudí si dáva levanduľu i do okna, keď nemajú sieťku, aby im dnu nevletel dotieravý hmyz.Čmeliakov sme kedysi kupovali, teraz už nemusíme, oni tu majú pašu až do zimy, potom sa tu zazimujú,“ dodal s úsmevom Haman a jedným dychom zároveň dodal, že na lány s levanduľou prichádzajú nielen tí, ktorí si ju chcú nazberať, ale aj fotografi.

Kde všade sa dá zbierať levanduľa:

- Levanduľové pole v Trenčíne

- Levanduľové polia v Zbehoch pri Nitre

Na jednom hektári tu pestujú 12 lánov levandule lekárskej a 15 lánov levandule francúzskej.

- Levanduľa zo Záhoria

Vychutnať si jedinečnú atmosféru a zažiť Provensálsko na slovenský spôsob je možné vďaka niekoľkým tisícom sadeníc voňavej levandule lekárskej, ktorá u nás na poli každoročne vykvitne. Z levandule vyrábajú sirupy, džemy, grilovacie omáčky, med, víno, likér, limonádu či prírodnú kozmetiku, hand-made výrobky a dekorácie. Populárny je samozber levandule, ktorý každoročne priláka milovníkov tejto liečivej rastlinky aj z ďalekého okolia.

- Levanduľová plantáž v Trsticiach

Dvojhektárová bujná levanduľová plantáž je najväčšia na území Žitného ostrova. Levanduľové pole v obci Trstice je od Serede vzdialené približne 35 kilometrov. Nachádza sa tu vyše 20-tisíc sadeníc a aj malé atrakcie, ktoré spríjemnia vaše chvíle.

- Cetínska levanduľa z Veľkého Cetína