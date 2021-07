Na Zemplíne našli kúsok miesta aj pre obľúbené ovocie: V orechovom sade nazbierate šťavnaté maliny

Nie je sad ako sad. V obci Úpor (okr. Trebišov) pestujú hlavne vlašské orechy, no práve teraz dozrievajú aj šťavnaté maliny! Chutné plody putujú najmä k väčším odberateľom do obchodnej siete a k výrobcom zmrzliny, no do sadu pustia na samozber obľúbeného ovocia aj zákazníkov z okolia.

Majiteľ rodinného sadu Dušan Leško (43) pestuje maliny na menšej výmere pol hektára. „Je to doplnok k orechom, k 5 000 stromom, ktoré rastú na ploche 33 hektárov. Tie by mali vo veľkom - tri až päť ton, rodiť už o rok. Túto jeseň očakávame len zhruba do 150 kíl orechov. Keďže je ich dostatok, mala by byť nízka cena. Treba však dať pozor na škodcu, vrtivku orechovú,“ spomenul Leško, ktorého v súčasnosti viac zaujímajú dozrievajúce maliny. Otvoriť galériu Samozber malín Zdroj: kz Ešte však postupne zrejú, takže nepredbiehajme,“ naznačil Leško. Do sadu púšťa zákazníkov z bližšieho i vzdialenejšieho okolia na samozber, aj keď len príležitostne, lebo prednosť majú väčší odberatelia. Skúsený včelár Tibor Vargapál hlási problémy: Prírodná viagra nebude! Dvihli sme cenu o 50 centov, čiže kilo pri samozbere vyjde 4 eurá. Čerstvé v chladničke stoja 6 eur,“ prezradil zemplínsky pestovateľ. Spolieha sa na to, že orechy v podstate časom zatienia maliny, čo im prospeje. „Pravda, len do istého času - o tri roky už nebudú rodiť takým tempom,“ dodal majiteľ sadu.

„Bol veľmi mokrý rok, čo maliny neznášajú dobre, a prakticky zhnili. Úroda je zhruba polovičná. „Keď bude zamračené a sem-tam poprší, úroda môže byť slušná. Z našich malín sa vyrába aj zmrzlina, ktorá je veľmi chutná. Malín je menej a záujem je obrovský. Cena pri samozbere Úpor ................................. 4 €/kg

Martin .............................. 6 €/kg

Turčiansky Peter ............ 6 €/kg

Horná Streda .................. 7 €/kg