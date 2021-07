Sprevádza ho prekliatie? Futbalové ihrisko vo Veľkých Bedzanoch sa stalo osudným Jurajovi († 45) aj Jánovi († 18)

Miesto, ktoré sa stalo osudným dvom skvelým chlapom a zanieteným športovcom. Ihrisko vo Veľkých Bedzanoch (okr. Topoľčany) už zobralo život dvom futbalistom. Minulú sobotu tu skonal otec rodiny Juraj († 45), ktorému prišlo počas zápasu zle, išiel na lavičku a tam vydýchol naposledy.

Futbaloví fanúšikovia si však pamätajú, ako tu v roku 1999 počas stretnutia blesk udrel do Jána Belianskeho († 18). Bol namieste mŕtvy. Jeho užialený otec Ján (74) sa na miesto hrôzy, kde naposledy vydýchlo jeho milované dieťa, po rokoch znova vrátil...

Osud alebo prekliatie? Futbalové ihrisko už dva razy zobralo život hráčom, ktorí tento šport milovali. Skonali len pár metrov od seba... Kým Juraj († 45) odpadol na lavičke minulú sobotu, Ján zahynul pred 22 rokmi. „Tu sa to stalo, na tomto mieste,“ ukazuje nám mladíkov otec Ján (74). „Volali mi vtedy, aby som prišiel.

Myslel som si, že si asi niečo zlomil, tak ma doviezli. A on bol už mŕtvy, trafil ho blesk,“ spomína Ján na najhoršie chvíle v živote.Vyučil sa ako kuchár-čašník, ale ani to ho nebavilo, robil u nás v Chynoranoch na ihrisku. Žil len pre futbal,“ opisuje svojho nebohého syna. A práve futbal sa mu stal osudným. Ján mal len 18 rokov, keď počas prípravného stretnutia zahynul po zásahu bleskom.

Posledné chvíle

Podrobnosti osudného zápasu z 10. júla 1999 naháňajú hrôzu. „On dohodol ten duel, bol to prípravný zápas, on hral u nás za Chynorany. Predtým som bol s ním na sobáši, kamarát sa nám ženil, stál som vedľa neho,“ opisuje posledné chvíle pred zápasom kamarát Jozef. „Vtedy bolo niekoľko dní dosť zlé počasie, Janko sa bol deň predtým dva razy na babete opýtať, či sa bude hrať. Cez zápas začalo aj trochu pršať a vtom prišiel blesk. Udrel rovno do neho,“ s tichým hlasom oživuje bolestné chvíle otec.

„Spolu s ním spadli ešte dvaja hráči pri ňom, ale im nič nebolo.Na ihrisku bol aj fanúšik, ktorý sa zápasu zúčastnil. „Ešte sme si mysleli, či pod zemou niečo nejde, nejaké vedenie, hocičo, ale nie,“ krúti hlavou.Je na mieste, kde pred týždňom zomrel futbalista Juraj († 45). Otcovi dvoch detí prišlo počas zápasu zle. Odišiel na hráčsku lavičku a tam o pár minút vydýchol naposledy...