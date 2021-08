Nález počas rekonštrukcie vo veži Reduty inšpiroval netradičnú výzvu pre Kežmarčanov: Mesto tu zanechá nový historický odkaz

Samospráva mesta Kežmarok chce na mieste nálezu sklenenej fľaše s dvomi pergamenmi vo veži Reduty zanechať vlastný "historický odkaz" pre budúce generácie. Na svojej internetovej stránke vyzývala Kežmarčanov, aby sa zapojili do jeho tvorby.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

"Mesto Kežmarok sa rozhodlo dať možnosť občanom zapojiť sa do tvorby historického odkazu. Odkaz terajších Kežmarčanov bude znovu daný na pôvodné miesto nálezu," informovala samospráva s tým, že verejnosť mohla k zneniu odkazu prispieť vyplnením formulára dostupného na internetovej stránke mesta a jeho odovzdaním v podateľni mestského úradu, a to do pondelka 26. júla.

Ako priblížil primátor mesta Ján Ferenčák, na jednom je zobrazená historická rytina Kežmarku z roku 1814 a pohľad na Vysoké Tatry. "Na zadnej strane sú v latinčine buď mená zhotoviteľov, alebo tých, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii," doplnil s tým, že na druhom pergamene sa nachádza menný zoznam vtedajších senátorov a ľudí, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii Reduty.

Na mieste Reduty stála v minulosti strážna veža.Ubytovávali v ňom svojich hostí. V rokoch 1705 až 1708 bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria, kde vyšli nemecké, maďarské i latinské publikácie, ako aj knihy v dobovej slovenčine. V roku 1818 sa budova prestavala v klasicistickom slohu na redutu. Objekt bol za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený v roku 1981.