Mladej rodine sa behom chvíle rozplynul sen o vlastnom domčeku: Zhorel všetok náš majetok!

Behom chvíle ich vytúžený domček zhorel do tla! Mladej rodinke z Veľkých Ripňan (okr. Topoľčany) sa takmer zrútil život. Novostavba rodinného domu, do ktorého sa mali nasťahovať, v utorok zhorela.

Jozef (31) a Mária (35), ktorí majú 20-mesačného synčeka Maxima, sa nevedia zo šoku spamätať. Šťastím bolo, že tam počas požiaru nikto nebol. Celý ich majetok však oheň zobral so sebou...

Mladá rodinka snívala o domčeku, spoločnom šťastí v ňom a dnes im ostali len oči pre plač! Všetko zmaril ničivý požiar. „V decembri sme si kúpili holodom, ktorý sme si postupne dávali do obývateľného stavu. Všetko už bolo nachystané, mali sme tam už bývať, len ja som musel na dva mesiace odísť na cvičenie, tak sme posunuli kolaudáciu i sťahovanie,“ krúti hlavou Jozef. V utorok pred obedom celý dom zachvátil požiar.

„Podľa všetkého to išlo z elektriky, pritom my sme to tak kúpili, nechápem, bola to nová stavba.so zlomeným hlasom hovorí hlava rodiny. Šťastím v nešťastí bolo, že kvôli prebiehajúcim prácam tam zatiaľ nebývali. Čo by sa bolo stalo, keby to tak nebolo, si nikto netrúfa ani pomyslieť...