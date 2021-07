Zlaté moria sú späť, na poliach už žiaria státisíce slnečníc: Prečo otáčajú hlávky za slnkom?

Zlaté moria na poliach. Slnečnice ročné už v tomto období žiaria do diaľky. Kvety slnka, ako sa zvyknú označovať, nie sú na pestovanie vôbec náročné a pritom sú veľmi osožné.

Z ich semien sa získava kvalitný olej a samotné jadierka sú veľmi dobré na konzumáciu, pretože priaznivo pôsobia na naše zdravie. Zaujímavosťou je, že sa otáčajú za slnkom, aj keď je zamračené. Poľnohospodári slnečnice vysievajú väčšinou v apríli či v máji a zbierajú v septembri až októbri. Táto krásna rastlina zo Severnej Ameriky nie je náročná na pestovanie. Potrebuje najmä slnko a vodu. „Pri správnych podmienkach pestovania dorastá do výšky troch metrov. Na stonke, ktorá je pokrytá chĺpkami, sa nachádzajú veľké listy. Na vrchole stonky sa tvorí nápadné súkvetie s priemerom do 400 milimetrov,“ uviedla Jarmila Králová, referentka služieb verejnosti v Arboréte Mlyňany.

Okvetné lístky bývajú žltej, ale aj oranžovej, prípadne hnedej farby. Plody sú čierne a sú vynikajúcou a obľúbenou pochutinou.doplnila Králová. Pri slnečnici je možné pozorovať zvláštny jav – tzv. heliotropizmus, čiže otáčanie sa za slnkom.Taktiež sa im v noci kvety nezatvárajú, no otočia sa smerom na východ a čakajú na východ slnka. Počas dňa sa postupne otáčajú smerom na západ,“ ozrejmila referentka. No treba podotknúť, že sa to deje iba pri nerozvinutých pukoch.Podľa Rastislava Slocíka, predsedu družstva Agrospol Boľkovce, tento rok slnečnice najprv potrápil nedostatok zrážok, aj keď potom prišiel pre ne vytúžený dážď, ale niekde aj ľadovec. No na poliach im zasa škodí jelenia, danielia a diviačia zver.

Slnečnica ročná (lat. Helianthus annuus)

- Jednoročná bylina pochádzajúca zo Severnej Ameriky.

- Do Európy boli prvé semená dovezené v 16. storočí, kde sa najskôr pestovali ako okrasné rastliny.

- Vyskytuje sa po celom svete, pestuje sa v niekoľkých odrodách ako úžitková rastlina a pre svoj vzhľad v záhradách i ako okrasná rastlina.

- Je najdôležitejšou olejninou vo východnej Európe. Využíva sa na výrobu oleja, ako krmivo.

- Jadierka pomáhajú znižovať hladinu zlého cholesterolu v tele, pôsobia priaznivo na srdcovo- -cievny systém a zlepšujú pamäť.