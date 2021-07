Kaštieľ v Dolnej Krupej konečne prechádza rekonštrukciou, správca Michal prišiel s novinkou: Špeciálny denník!

Slovenské národné múzeum (SNM) rekonštruuje svoj kaštieľ v Dolnej Krupej pri Trnave, ktorý je súčasťou Hudobného múzea. Obnova viac ako 200 rokov starej budovy je naplánovaná na 18 mesiacov, pre návštevníkov by sa mala otvoriť v závere roka 2022.

Uvádza sa to v kaštieľskom denníku, ktorý sa na začiatku obnovy rozhodol písať a zverejňovať na webe jeho správca Michal Žák. Obnovu múzeum avizovalo už pred troma rokmi, nakoniec k nej pre problémy vo verejnom obstarávaní pristúpilo až v apríli tohto roku. Rekonštrukcia je súčasťou projektu Poklady strednej Európy Kultúra, príroda, hudba z programu Interreg Rakúsko-Slovensko. Jeho hlavnými partnermi sú Historické múzeum a Hudobné múzeum SNM. Na rakúskej strane sú to obec Marchegg a Národopisné múzeum Viedeň. Celkové náklady na projekt sú 5,1 milióna eur, pre Dolnú Krupú to je niečo menej ako 2 milióny.

Nosnou časťou projektu bola spoločná výstava Poklady strednej Európy, ktorá bola najskôr uvedená na rakúskej strane, a potom prenesená práve do Dolnej Krupej. Žiaľ, u nás sa konala práve v čase pandemických opatrení, povedal Žiak pre TASR.Otvoria aj kaplnku, ktorá je pred návštevníkmi už desaťročia ukrytá a využíva sa v súčasnosti ako kancelária.V piatok 23. apríla 2021 sme definitívne vypratali kaštieľ, ktorý si následne prevzal zhotoviteľ stavby. Nábytok a inventár kaštieľa skončil v depozitári alebo v prenajatých skladovacích priestoroch. Administratívne priestory zamestnancov sa presunuli do budovy depozitára, napísal správca do kaštieľskeho denníka.Začalo sa s čistením vonkajšej fasády, pomaly miznú všetky podlahy a začínajú sa reštaurátorské práce. Demontovali sme luster z freskovej sály a po rekonštrukcii budú strop prezentovať 200-ročné fresky v celej svojej kráse, uvádza Žák v denníku.

Pri búracích prácach a odstraňovaní nepôvodných vrstiev našli viacero zaujímavých nálezov, akoNové vedenie umožní napájanie jazierka pri umelej jaskyni - grotte - v parku pri kaštieli. Zaregistrovaných je 1300 stromov bez mladých vysadených a ponechaných náletových drevín. Ošetrili sme náš vzácny Sekvojovec mamutí, išlo o výmenu statickej korunnej väzby, ktorá bola naposledy menená v roku 2009, uviedol Žák.

Súbežne s projektom SNM sa realizuje aj projekt miestneho občianskeho združenia (OZ) Korompa, ktoré z dotačnej schémy Trnavského samosprávneho kraja Cyklokrásy siedmich divov získalo prostriedky na kompletnú obnovu budovy vrátnice. Na jej fasáde našli pozostatky historickej omietky a pôvodnej farebnosti.