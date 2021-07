Lekárka z Detvy chcela po katastrofe v ambulancii odísť: Obdivuhodný návrh jedného z pacientov, nakoniec zakročila župa!

Po katastrofe v ambulancii chcela odísť, napokon ostáva pri svojich pacientoch. Mladá a sympatická lekárka Jana Makasová (34) mala tri roky pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu v Detve, ktorú však v apríli vytopilo a všetko bolo zničené. Doktorka plánovala odchod do iného mesta, župa však zakročila a zamestnala ju.

Detvanka Janka túžila byť doktorkou už od detstva. Chcela stále pomáhať ľuďom a medicína ju fascinovala. Po štúdiu na vysokej škole v Martine sa rozhodla odísť do Čiech, kde pôsobila šesť rokov. „Potom som si urobila atestáciu a rozhodla som sa vrátiť do rodného mesta, kde som si v poliklinike zriadila ambulanciu,“ objasňuje mladá lekárka. Janka do zariadenia novej ambulancie investovala zhruba 25-tisíc eur a jeden prístroj si zobrala aj na splátky. Za tri roky jej rukami prešlo cez 2-tisíc pacientov a pravidelne sa stará zhruba o 700.

„No v tejto postcovidovej dobe pacientov pribúda,“ prezradila. Na začiatku mnohí pacienti mysleli, že je sestrička, alebo práve skončila vysokú školu. Radosť z práce však Janke po troch rokoch prekazila hotová katastrofa.Bola som rozhodnutá, že už nechcem znova investovať do nového zariadenia a chcela som odísť pracovať inde,“ hovorí lekárka, ktorá mala niekoľko ponúk z nemocníc a iných ambulancií. Mrzelo ju však, že bude musieť opustiť svojich pacientov.ozrejmuje pneumologička. Väčšina pacientov si ju veľmi obľúbila. Napokon prišla záchrana v podobe Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá mladú lekárku zamestnala. „Nechceli, aby som odišla a tak sme našli spoločnú reč. Povedala som si, že to skúsim ešte. Vyhovuje mi, že ma zamestnali, lebo ma to odbremení od administratívy a iného a ja sa môžem naplno venovať svojim pacientom,“ potvrdila Makasová, ktorá sa teda rozhodla ostať vo svojom rodnom kraji a byť tu pre ľudí, ktorí ju potrebujú.