Rarita vo výbehu bratislavskej zoo: Toto bude oslík s pancierovou hruďou!

Oslí rodičia Henry a Marka sa tešia z potomka! Silný a zdravý samček Minar sa narodil len pred týždňom a už veselo spoznáva okolie.

Ázijský somárik kulan turkménsky je vo svojej domovine už takmer vyhubený a pre našu zoo je to veľký úspech, že prišiel na svet v ich výbehu. Rastie z neho veľký krásavec!

Vzácny oslík kulan turkménsky prišiel na svet v horúcom, priam tropickom mesiaci. Kulany turkménske sú silno teritoriálne. Súboje o partnerky bývajú poriadne napínavé. Samec naháňa samicu a víri prach navôkol. Aj preto potrebuje veľký výbeh. V prípade, že prejavuje agresivitu na mláďa, samica v obrane zakročí a silno ho začne kopať do hrude, avšak vďaka pevnej hrudnej kosti sa mu nič nestane.prirovnal chovateľ Peter.dodal.

Po narodení matka čaká, či sa mláďa samo postaví. Ak sa mu to približne do troch hodín nepodarí, snaží sa ho podporiť a pomôcť mu podsúvaním, šťuchaním či podopieraním. Ak však nezaberie ani to, matka ho kopancom do hlavy omráči a usmrtí, pretože vyhodnotí, že by neprežilo. To našťastie nie je prípad Minara, ktorý je silný a zdravý, čomu sa tešia všetci v zoo.

Kulan turkménsky