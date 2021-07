Historický skvost, kde žila Štúrova láska, intenzívne prerábajú: Domov Adely Ostrolúckej vstáva z popola

Foto

Významná stavba dostáva novú podobu. Dlhé roky to vyzeralo, že kaštieľ v Ostrej Lúke neďaleko Zvolena skončí ako iné historické skvosty na Slovensku a schátra. Našťastie sídlo rodiny Ostrolúckych kúpil v roku 2019 nový majiteľ od obce za 250-tisíc eur a so záchranou usadlosti, kde žila Štúrova láska Adela, to myslí naozaj vážne.