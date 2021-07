Gabrielu priviedla ťažká choroba k maľovaniu: Napriek skleróze multiplex idú jej obrazy na dračku!

Je vzorom pre ľudí postihnutých vážnymi zdravotnými ťažkosťami. Vyučenú potravinárku Gabrielu Bednárovú (57) sužuje skleróza multiplex, pohybuje sa len s barlami a na kolene na nohe má stimulátor, ktorý jej pomáha kráčať. Maľuje však nádherné obrazy, o ktoré je veľký záujem.

Gabriela (57) pracovala ako účtovníčka, ekonómka, prevádzkarka či obchodná zástupkyňa a umeniu sa nikdy nevenovala. „Pred piatimi rokmi mi však diagnostikovali sklerózu multiplex. Spočiatku som sa zrútila a asi pol roka sa mi nechcelo žiť. Bola som protivná k okoliu, čo si dnes uvedomujem a som vďačná, že sa odo mňa moji blízki neodvrátili. Keď som sa ako-tak spamätala, vravela som si, že musím niečo robiť. Skúsila som teda maľovať,” opisuje svoj osud nepoddajná žena z Udavského (okr. Humenné).

Bez výtvarného vzdelania

Najskôr si kúpila obyčajné farbičky. „Farbičkami mi maľovanie veľmi nešlo, tak som prešla na iné techniky. Postupne som sa do toho dostávala. Najskôr som maľovala tmavé obrazy, čo asi vystihovalo stav mojej duše. Neskôr som však začala tvoriť aj optimistickejšie obrazy,” prezradila umelkyňa, ktorá nemá žiadne výtvarné vzdelanie, no napriek tomu už mala niekoľko výstav. „Považujem sa za insitnú umelkyňu. Nie všetkým výtvarníkom so vzdelaním sa moja tvorba páči. Ale ľudí oslovuje. Dôkazom je, že som za päť rokov vytvorila možno 500 obrazov a doma ich mám približne 15. Zvyšok som buď podarovala, alebo predala,” pochválila sa Gabriela.