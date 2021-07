Túlavé psy vyjdu obce poriadne draho, starostovia si povedali dosť: TOTO žiadame od štátu!

Prístup je neudržateľný! Vinou systémových chýb štátu samosprávy prichádzajú o zdroje a starostom dokonca hrozí, že túlavé psy im zostanú na krku. Musia sa o ne postarať i platiť dane. Práve tomu by mali zabrániť navrhované opatrenia.

Riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák pre Nový Čas potvrdil, že súčasné zákony sú nanič, lebo pes je pri všetkej úcte a láske najdrahší priateľ človeka. Celoslovenský problém konrétne načrtol starosta Margecian (okr. Gelnica) Igor Petrík. Pripomenul, že všetko je vecou peňazí a či sú vôbec obce schopné postarať sa o túlavé psy, ktoré často niekto len tak vyhodí na ulicu. "Obce majú vysoké finančné náklady na odchyt psa, karanténu, musia dokonca platiť daň za túlavých psov, ku ktorým sa nikto neprihlásil a aj ich živiť. Obec je podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinná prevziať túlavé zviera nájdené na svojom území od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Od okamihu jeho prevzatia zabezpečuje starostlivosť o tohto psa. Ak vlastník odchytené túlavé zviera neprihlási do 90 dní, po tejto lehote zviera prechádza do vlastníctva obce. Obec je však platca dane za tohto psa. A tak sa túlavý pes vlastne z večera do rána stáva vlastníctvom starostu. veterinár si za 1 deň starostlivosti o psa môže vyfakturovať 25 eur a dokopy to činí až 1900 eur plus daň z pridanej hodnoty," uviedol starosta Čane (okr. Košice-okolie) Michal Rečka. Starosta tak musí vlastnej obci platiť daň a zároveň sa o psa starať.

Najmä v osadách má pritom skoro každý člen rodiny nezaevidovaného psíka, pričom nik sa k zvieratám nehlási. Počet túlavých psov a finančná náročnosť starostlivosti o nich tak obce môže položiť do nútenej správy! Starosta Jesenského (okr. Rimavská Sobota) Gabriel Mihályi uviedol že majú 2300 obyvateľov a za jedného psa sa u nich platí ročne daň 5 eur. celkovo takto zinkasujú za rok asi 1600 eur, ale len na odchyt dávajú raz toľko. "Keďže štát uznal, že pes nie je vec, preto by mal vyživovaciu povinnosť za túlavého psa platiť namiesto samosprávy," dodal Kaliňák.

Požiadavky obcí

- účinný register psov s aktualizáciou databázy na mesačnej báze

- pilotný projekt čipovania a evidencie v obciach

- národný kastračný program

- presun vyživovacej povinnosti z obcí na štát