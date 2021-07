Osadu v Bystranoch zasiahol veľký stavebný boom: Makajú aj miestni, v hre je vlastné bývanie!

Poriadny stavebný boom! V Bystranoch (okr. Spišská Nová Ves) je už tesno aj napriek tomu, že z 3800 obyvateľov až 1500 pracuje v Anglicku. Doma si už postavili vlastné domy, ale ďalším v osade chýbajú vlastné byty.

Teraz majú šancu, lebo na hornom konci pribudne až šesť nových bytoviek. Vypomáhajú miestni, aj si zarobia, aj získajú strechu nad hlavou. Priamo na stavenisku Nový Čas popri pracovníkoch firmy zastihol troch mužov, ktorí s náradím v ruke vyťahovali múry, aby sa všetko stihlo včas dokončiť. "Mám tri deti a zatiaľ nemáme vlastné bývanie. Na stavbe robíme schody a murujeme. Aj si zarobíme, no hlavne sa tešíme, že sa nám ujde nový byt," povedal Peter Žiga (30).

"Ujde to. Pracujem na dohodu - najmä rôzne pomocné práce, ale tiež murárske," dopĺňa Peter Horváth (31), otec štyroch detí. Ruku k dielu pridal tiež tretí z partie, Marián Pačan (42). "Keď sa bude dať, rád tu budem bývať, lebo tam, kde žijeme teraz, netečie voda.Starosta František Žiga potvrdil, že len v osade žije asi 2500 ľudí a viacerí potrebujú vlastné byty. "Tí, čo pracujú v Anglicku, si z ušetrených peňazí postavili vlastné domy, ale treba aj ďalšie bývanie. Riešením sú tri nové sociálne bytovky pre 36 rodín.Kvôli pandémii sa to trochu oneskorilo, no v auguste budúceho roku by sa byty mali skolaudovať. Pracujú tu aj naši miestni nezamestnaní a zaisteuviedol starosta.