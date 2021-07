Nové cyklobusy na východe spríjemnia cestovanie za zážitkami: Hor sa do Slovenského raja i na Kojšovskú

Potešia cyklistickú rodinu! V Košickom kraji v lete pribudnú nové špeciálne autobusy s nosičmi. Vďaka prívesom s kapacitou až 30 bicyklov sa cestovanie za turistickými zážitkami stane dostupnejšie.

Nasadia ich na špeciálne víkendové linky smerom na Gemer, Zemplín a osobitne do vinárskej oblasti i na vyhľadávanú Kojšovskú hoľu. Novinku predstavili na košickej autobusovej stanici. "Po už obľúbených letných vlakoch na Gemer i do Slovenského raja pridávame autobusové spojenia, ktoré cez leto každú sobotu zamieria na Kojšovskú hoľu a v nedeľu do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Ide o cyklobusy za veľmi prijateľné ceny prepravy - 6,5, resp. 5 €," uviedla riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.

Bicykle prepravca odvezie na špeciálnom prívese, pričom plánujú aj spojenie na Zemplínsku šíravu i Morské oko a v septembri a októbri do tokajskej oblasti k vínnym pivniciam. Tam však bicykle odvezú na nosičoch.Súčasťou aktivity je aj pestrá ponuka tipov na cyklo výlety, ktoré návštevníkov inšpirujú a poskytnú im dostatočné informácie.