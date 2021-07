Navštevníkov Trenčianskeho hradu čaká zábavná novinka: Unikátny pohľad do Barborinho paláca

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región pripravila pre návštevníkov Trenčianskeho hradu novinku. Vďaka mobilnej aplikácii sa v Barborinom paláci prenesú do minulosti.

Projekt finančne podporilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ako informoval predseda KOCR Trenčín región Juraj Gerlici, aplikácia zaujme vyobrazením dobového nábytku, historických postáv, animáciami, minihrami či reliéfmi a freskami na stenách miestnosti. "Vytvorením aplikácie pre potreby Trenčianskeho hradu chce KOCR Trenčín región doplniť, zatraktívniť a zmodernizovať ponuku služieb pre návštevníkov tejto národnej kultúrnej pamiatky. Predpokladáme, že vďaka aplikácii hrad priláka ešte väčšie množstvo návštevníkov, ktorí vyhľadávajú inovácie a moderné technológie," priblížil Gerlici.

Vďaka aplikácii si návštevníci doplnia komplexné informácie o histórii Barborinho paláca, ako aj o Hedvige Tešínskej, Jánovi Zápoľskom či kamenárskych značkách.Stačí prísť s telefónom bližšie k veľkému jedálenskému stolu či svietniku a hneď sa môžu zapojiť do stolovania či zapaľovania sviec."Je to niečo nové, je to aplikácia, ktorá spestrí prehliadku. Už to nebude len prehliadka so sprievodcom. Hoci je v skutočnosti zariadená len jedným stolom a niekoľkými stoličkami, aplikácia ich prenesie do miestnosti, kde sa nachádzajú historické osobnosti v dobových odevoch, hostina, a budú si môcť napríklad zapáliť sviečky na svietniku.priblížil riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.

Aplikáciu s názvom Hrady3D zobrazujúcu 3D priestor Barborinho paláca na Trenčianskom hrade je možné si stiahnuť do mobilného zariadenia bezplatne v oboch operačných systémoch. Okrem slovenského jazyka je dostupná aj v angličtine a nemčine. Bezproblémová funkčnosť je garantovaná pri zariadeniach starých menej ako dva roky s funkčným gyroskopom.