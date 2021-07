Infektológ Sabaka vyvracia pochybnosti o mRNA vakcínach: Prečo sa nebáť zníženej efektivity pri delte?

Nebojme sa delty a zníženej efektivity vakcín. Tak začína svoj príspevok slovenský infektológ Peter Sabaka, ktorý ním reaguje na poslednú štúdiu o efektivite mRNA vakcín proti infekcii delta variantom.

Podľa infektológa je pravda, že posledná štúdia o efektivite mRNA vakcín proti infekcii delta variantom preukázala efektivitu 64 %. "Na druhej strane je to len jedna relatívne malá štúdia z relatívne malej krajiny. S deltou a efektivitou vakcín bolo realizovaných viacero štúdií a tie vyšli lepšie. Veľká štúdia na viac ako 14 000 pacientoch z UK preukázala efektivitu 88 % v prevencii choroby a 80 % v prevencii akejkoľvek aj asymptomatickej infekcie a takmer úplnú ochranu pred ťažkým priebehom a smrťou," vysvetľuje na sociálnej sieti Sabaka.

Ďalej dodáva, že ďalšia štúdia z Kanady preukázala efektivitu 79 % a iná štúdia zo Škótska 87 % v prevencii infekcie. Podobné štúdie sa podľa jeho slov robia ťažko, pretože nemáme placebo skupinu a nevieme presne, koľko ľudí by sa nakazilo bez vakcíny.

"Musíte to odhadnúť z neočkovanej populácie, tá je mladšia s lepšou imunitou. Preto sa kľudne môže stať, že takáto štúdia občas s výsledkom trochu "ujde". Každopádne máme takých štúdií viac a ak ich dáme dokopy, môžeme smelo povedať, že vakcíny chránia pred chorobou tak aspoň na 80 % a pred ťažkým priebehom aspoň na 95 %. A to nám stále úplne stačí. Predstavte si, že by sme počas druhej vlny mali v nemocnici len 5 % pacientov z tých 4000 na vrchole vlny. To by sme zvládli, nie?" uzatvára v príspevku.