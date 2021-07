Mima a Martina rozbehli parádny ekobiznis: Naše voskové vrecká nahradili igelitky

Snažia sa chrániť životné prostredie obrúskami z vosku. Dve kamarátky Mima Čierna (42) z Rimavskej Soboty a Martina Strmeňová (42) z Banskej Bystrice začali vyrábať originálnu a funkčnú náhradu za plastové sáčky.

Vyrábajú voskové obrúsky z bavlnenej látky a včelieho vosku. Ekologické, znovu použiteľné voskové vrecúška a obrúsky v niekoľkých dizajnoch sú dobrým pomocníkom pri balení potravín, desiat, pečiva, zeleniny, ovocia, ale aj mydla. Maťku a Mimu spojil občiansky aktivizmus a to, že chcú ekologické Slovensko. Mima sa ako majiteľka dvoch predajní roky snažila nenápadne robiť osvetu a ponúkať zákazníkom aj ekologické a trvalo udržateľné výrobky.

vysvetlila. Zlom nastal, keď išla po tovar do Viedne a všimla si za Bratislavou veľké pole plné igelitových vreciek. Dotklo sa jej to, pretože starí rodičia boli poľnohospodári a uvedomila si, že ak sa sáčky zaorú do zeme, tak sa nič neurodí.