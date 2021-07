Dievčatko z Košíc malo v škole prežívať peklo: Agresia vyústila do zranení, rodičia podali trestné oznámenia!

Malá Košičanka mala za bránami Základnej školy Kežmarská 28 prežívať peklo. Opakované fyzické aj verbálne ataky zo strany spolužiačok eskalovali do bodu, keď 8-ročné dievča sotili do lavičky, pričom utrpelo otras mozgu a zlomeninu nosa.

Zo zranení sa školáčka liečila až 27 dní. Rodičia zraneného dievčaťa sú z prístupu školy znechutení a vo veci podali už dve trestné oznámenia. Triednu učiteľku na šikanu ich dcéry pritom mali opakovane upozorňovať.

O desivom prípade šikany pre Nový Čas prehovorili priamo rodičia zranenej školáčky. Pre citlivosť prípadu sa rozhodli ostať v anonymite. Podľa ich slov dcérku spolužiačky šikanovali už dlhodobo. „uviedla matka. Z toho, čo jej dcéra musela v škole prežívať, je až na zaplakanie. „Bez jej dovolenia brali jej osobné veci z tašky a peračníka. Vytrhávali jej zo zošitov papiere. Provokatívne sedeli na jej lavici a lámali jej ostrúhané ceruzky a farbičky, neustále jej po opustení svojich osobných vecí tieto kradli a veci sa nikdy nenašli a keď sa niekedy našli, nikdy nebol známy vinník,” opísala matka.Agresívne správanie spolužiačok sa ale malo stupňovať.Neustále spolužiačku otravovali počas písomiek, diktátov, vyučovania spôsobom, že do nej kopali, alebo kopali do jej stoličky, ťahali ju za vlásky, alebo za oblečenie, oblečenie jej aj poškodili, pichali do nej, štuchali, obhrýzali jej veci a poškodzovali a potom sa z toho smiali,” dodala matka. Pri spoločných aktivitách v triede ju od seba mali odstrkovať a verbálne napádať.