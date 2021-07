Stropkovčanov tešia milé prírastky: V Parku zvierat pribudla lama i ďalší obyvatelia

Lama alpaka, opice mačiaky husárske a korytnačky zelenkasté pribudli v uplynulých dňoch v Parku zvierat v Stropkove. Okrem množstva vtákov, plazov a rôznych cicavcov tam od konca minulého roka majú i nové papagáje ara.

"Počas lockdownu sme mali zatvorené, ale my máme sezónnu uzáveru, takže sa nás to až tak nedotklo. Fungovali sme predtým normálne a teraz to ide tiež bez nejakých zmien," povedal pre TASR vedúci Parku zvierat Kamil Soóš, ktorý ho odporúča navštíviť najmä pre rodinné prostredie.

"Je to malé, deti sa tu nestratia, neutečú na cestu.Najzaujímavejšie pre ľudí sú najmä surikaty vlnkavé. Sú malé, šantia a skáču. Potom sú to opice," priblížil Soóš. S návštevnosťou sú zatiaľ spokojní. Ako povedal, chodí k nim oveľa viac ľudí ako v minulých rokoch. Pripisuje to pandémii a tomu, že ľudia sú viac doma.Trápi ich však slabšia znáška u vtákov. „Väčšinou tu máme spevavce, ktoré znášajú vajíčka.skonštatoval Soóš.

Park zvierat sa nachádza v centre Stropkova. Vznikol v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Park nielenže predstavuje množstvo zvierat vo voliérach, ale plní aj ochranu genofondu. Návštevníci si môžu pozrieť rôzne rastliny, kríky a stromy.