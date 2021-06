Hrozivá situácia pod prešovským mostom: Domácich trápia naplaveniny, čaká sa na katastrofu?!

Vyzerá to, akoby sa čakalo na katastrofu. Naplavené stromy pod mostom v Prešove spôsobujú nepokojný spánok obyvateľom priľahlých ulíc. V prípade intenzívneho dažďa totiž môžu prispieť k povodni.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Dreviny sa o piliere mosta na ulici Jána Pavla II. vo väčšom množstve opreli minulý mesiac počas prívalov vody a zvýšení hladiny Torysy. "Zhromažďovali sa však minimálne od novembra minulého roka. Ja aj susedia sme upozorňovali kompetentných. Ministerstvo ani nereagovalo. Obrátili sme sa na vodohospodárov. Tí nás presmerovali na Slovenskú správu ciest. Odtiaľ nás odporúčali na mesto Prešov. Tam zase tvrdili, že to patrí vodohospodárom. Takto to šlo dokola. Výsledok je nula. Teraz by sa už všetci mali zamyslieť, či chcú riskovať, že nasledujúca povodeň spôsobí obrovské škody,” vraví bývalý hasič Pavel (58) z priľahlej ulice 17. novembra, ktorú zaplavilo pred 11 rokmi.

"Bolo to o to horšie, že som vtedy mal počas povodne službu práve na tomto moste. Takže som musel pozerať, ako mi tečie voda do dvora. A hoci boli kolegovia v plnej permanencii, nado mnou sa zľutovali a dali mi voľno na upratovanie.spomína exhasič, ktorý dnes pracuje v dielňach Divadla Jonáša Záborského. Pamätá si aj vtedajšie sľuby.