Nevídané možnosti v hlavnom meste prilákali milovníkov pohybu: Parky sú plné jogínov!

Nevídané možnosti, ako si zacvičiť zadarmo na čerstvom vzduchu. Mesto pripravilo pre obyvateľov lokality, kde sa dá zacvičiť si jogu. Tento týždeň pribudla možnosť popreťahovať telo v Starom Meste.

V príjemnom tieni mohutných stromov v malom parku na Vajanského námestí v Starom Meste ste si mohli zacvičiť s lektorkou Jaiwanti Singh (28) z Indie. „Na Slovensku žijem od roku 2017. V minulosti som už učila ľudí jogu v Indii,“ prezradila s tým, že tomuto športu sa venuje prakticky už od detstva. Pokiaľ ste podujatie nestihli a chceli by ste si zacvičiť, nezúfajte.

odhalil Matej Števove, hovorca Starého Mesta. Úvodné cvičenie na Vajanskom námestí verejnosť ocenila. Medzi návštevníkmi boli aj Viktória (28) zo Žiaru nad Hronom s kamarátom Ivom (30) z Oravy. „Nebolo to moje prvé cvičenie, trénujem pravidelne, a to už asi dva roky,“ prezradila Viky, no pre Iva išlo o premiéru s týmto typom cvičenia.

Kde si môžete zacvičiť

- Ružinov: Na streche obchodného centra Central

- Petržalka: Zelená plocha pred Digital parkom, Pri soche v Sade Janka Kráľa

- Nové Mesto: Amfiteáter Kuchajda

- Staré Mesto: Detské ihrisko Medická záhrada