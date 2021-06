Na turistov v Slovenskom raji čakajú adrenalínové atrakcie: Hitom je prenájom oblohy!

V srdci Slovenského raja, Podlesku pri Hrabušiciach, nachystali rekreantom adrenalínové letné atrakcie. Okrem peších túr do tiesňav Suchá Belá či Piecky ponúka táto lokalita aj návštevu Prielomu Hornádu, kde sa otvárajú nebývalé možnosti obdivovania národného parku.

Poskytovatelia služieb si pripravili rôzne ťaháky, ktorými chcú prilákať ľudí. Návštevníci sa tak môžu tešiť na jazdu v sedle koníkov či na elektrických bicykloch, ale aj pri tandemovom zoskoku padákom či pri splave Hornádu.

Detské tábory a jazda na koni - od 15€

„Na Podlesku sa venujeme detským táborom, ktoré nazývame letné jazdecké sústredenia. Ide o 6-dňovú agroturistiku a vychádzky na koňoch do prírody. Stoja 230 eur, ale ponúkame aj jazdu na koni so sprievodom, pričom hodina stojí 20 eur,“ uviedla Zuzana Labudová, ktorá na Podlesku prevádzkuje aj jazdeckú školu - 15 € za hodinu.

Splavovanie Prielomu Hornádu - od 10€

Je opätovne otvorené od 1. mája do 31. októbra, no regulované. Týka sa to jedno- alebo dvojmiestnych lodí – kajaky, kanoe a nafukovacie člny. Viacmiestne lode, rafty a iné vodné dopravné prostriedky sú zakázané. Denný počet lodí je obmedzený - 70 - a výška hladiny pri nástupe v Hrabušiciach musí byť v rozmedzí 70 až 110 centimetrov. Poplatok za 1 osobu na jednorazové splavenie rieky je 10 €. Výstup je na Čingove.